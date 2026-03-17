Mental Health: ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ

<p>ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೇನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ಯಾವುದೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆಯಲೆತ್ನಿಸುವುದನ್ನು, ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಬಯಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ 'ರಾತ್ರಿ' ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಗಲಿನ 'ನಾನೇ' ಬೇರೆ, ಇರುಳಿನ 'ನಾನೇ' ಬೇರೆ ಎಂದೆನಿಸುವಷ್ಟು ವೈರುಧ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದೂ ಅಪರೂಪವೇನಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಒತ್ತಡಗಳು, ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು ಒಳಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಮೌನ, ಧ್ಯಾನ, ವ್ಯವಧಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು, ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬನ, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುವಂತೆಯೇ, ಪ್ರತಿಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಒಳಮನೆಯನ್ನು, ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪುಟ್ಟಗೋಡೊಂದನ್ನು ಸೇರಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳಲೋಕದ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಡನಾಟ ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾವಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಮ್ಮನ್ನಾವರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಮೈಮನಗಳ ಮಾತನ್ನು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಆಲಿಸಿ, ಮೈಮನಗಳ ಸಹಜ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವೆ? ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕು (ಅದರಲ್ಲೂ ನಗರದ ಬದುಕು) ಒಂದು ರೀತಿ ಕಂಗೆಡಿಸಿದರೆ, ಇರುಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭದ್ರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಘಟನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಒಂಟಿತನ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವಾಗಿರಲು ಬಿಡದ ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಸೆಗಳಿಗೂ ತಣ್ಣೀರೆರೆಚುವ, ತೀವ್ರ ಅಭೀಪ್ಸೆಗಳನ್ನೂ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಒಳಲೋಕವನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ನಮಗೇ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಲೆ ದಿಂಬಿಗಿಟ್ಟರೂ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೂ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ಬಿಡದಂತೆ ವಟಗುಟ್ಟುವ ಮನಸ್ಸು, ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರೆ ಸಾಕು ಏನೋ ಅನಾಹುತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಏನೋ ಕೈತಪ್ಪಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ತಲ್ಲಣಿಸುವ ದೇಹ, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕಂಪಿಸುವ ಮೈಮನ, ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಬದುಕೇ ಮುಗಿದುಹೋದಂತೆ ಕನವರಿಸುವ, ಕೈಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿ-ವಿವೇಕ, ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವೃಥಾ ವ್ಯಥೆಗೊಳಗಾಗುವ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಗೂ ಸಮಾಧಾನಿಸಲಾಗದೇ, ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಹೊರಳಿ ಚಡಪಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ನೆಗ್ಗುಹೋದ ಮೈಮನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬದುಕನ್ನು ನೂಕಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಥವರಿಗೂ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ, ಸಂಭ್ರಮದಂತೆಯೂ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಇಡೀ ದಿನ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ದೇಹ, ಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದಿದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ, ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದೆನಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ಮೈಮನಗಳನ್ನು ದಣಿಸಿರುವ ಸಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಿತವೆನಿಸುವ, ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಆರೈಕೆಮಾಡುವ ಆತ್ಮೀಯರ ಸಹವಾಸವಿರಬೇಕು; ಚಿಂತೆ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗುವ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗೆಲುವುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟುವ ಸ್ನೇಹದ ಆಸರೆಯಿರಬೇಕು; ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಂದರೆ ಹಗಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನತೆ, ತೃಪ್ತಿ; ರಾತ್ರಿ ತಲ್ಲಣಿಸುವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಆತ್ಮೀಯರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆಸರೆ- ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೂ ಸುಖನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಜಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿ ಅಂತರಂಗದ ತುಮುಲಗಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ಹೋದಾಗ, ಸಮಾಧಾನ ತಂದುಕೊಡಬಹುದಾದ ನಾಲ್ಕಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:</p>.<p>ನಿದ್ರೆಗೂ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧ; ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿ, ನೈತಿಕಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಸ್ಥ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ. ನಮಗೂ, ಅನ್ಯರಿಗೂ ಅಹಿತವಾಗಬಹುದಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು, ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಹಜ ನ್ಯಾಯಸಂವೇದನೆ ಇದ್ದಾಗ, ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕೂ ಸೊಗಸು, ಇರುಳಿನ ಕತ್ತಲೆಯೂ ಸೊಗಸು.</p>.<p>'ನಾನಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸಲೇಬೇಕು', 'ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೇಕೆ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆ?' ಹೀಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಬಗೆಗೆ ಆಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೆ ನಿದ್ರೆ ಆವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ನಾವಿರುವ ಬದುಕಿನ ಹಂತ, ಆರೋಗ್ಯ, ದೈಹಿಕಶ್ರಮ, ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಯಾವ ಬಗೆಯ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಲಿಕೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅಸೂಯೆ ಸಲ್ಲದು! ನಿದ್ರೆ ಬಾರದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದೆನಿಸುವುದುಂಟು ಆದರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಆಗದು ಬದಲಾಗಿ ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ತೊರೆದು, ಅವುಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಂದು ಹೋಗುವ ನಿರಪಾಯಕಾರಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಂಬುದನ್ನರಿತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ, ಸ್ಪಂದಿಸದೆ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿಗಿಳಿಯದೇ ಹೋದಾಗ ನಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾರದಿರುವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆಯೇ ಹೌದು. ಬಾರದೇ ಕಾಡಿಸುವ ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಲುಬುವ ಬದಲು, ಬಾರದ ನಿದ್ರೆಯ ಬಗೆಗೆ ಕುತೂಹಲ ತಳೆದರೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯೂ ಕಂಡುಬಂದೀತು. ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದೆರೆಡು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಗ್ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಕಗ್ಗಂಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಕುತೂಹಲ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ.</p>.<p>ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಭಯದಿಂದ, ಸಂಶಯದಿಂದ, ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆವೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಕುತೂಹಲಗಳಿಂದ ನೋಡುವುದು, ಪ್ರಪಂಚದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಆಯಾಸದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಧನ್ಯತೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇ ಇರುವ ಸೌಹಾರ್ದ, ಸ್ನೇಹ ಭಾವಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆದು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸ್ವ-ಸಾಂತ್ವನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ವ-ಸಾಂತ್ವನ ಸುಖನಿದ್ರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು.</p>.<p>ಏಕತಾನತೆ, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ದಣಿಯುವುದು, ದೇಹ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಚೋದಿಸದೇ ಇರುವ, ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತಗೊಳಿಸದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಅತಿಶಯವಾದ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆ, ಅತಿ ಬೆಳಕು, ಜೋರಾದ ಸಂಗೀತ, ಅತಿ ಓಡಾಟ, ಭಾವಾವೇಶದ ಮಾತುಕತೆ - ಎಲ್ಲವೂ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತಂದೀತು.</p>.<p>ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾದ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ತಾರಗಳ ಕಸೂತಿ ಮಾಡುವುದು, ಚುಕ್ಕಿ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಡೂಡ್ಲಿಂಗ್, ಝೇಂಟಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ (doodling, zentangling), ಝೆನ್ ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವನ್ನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಮೊದಲೂ, ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗಲೂ ಮಾಡುವುದು ಸುಖನಿದ್ರೆಗೆ ಪೋಷಕವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>