ಕ್ಷೇಮ–ಕುಶಲ | ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳು..ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ

<p>ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮಾನವನ ಸಹಜ ಗುಣ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರುವ ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಐಷರಾಮಿ ಗಾಡಿಗಳು, ದೊಡ್ಡದಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸುಖಿಗಳೆಂಬ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರದು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು, ಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು, ಸುಖವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲವು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ಷಣಗಳು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ತೃಪ್ತಿ, ಸಂಗೀತದಿಂದಾಗುವ ಆನಂದ, ವಿಹಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಹಿಗ್ಗು – ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದೇ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ನುಡಿ, ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವ– ಇಂಥವು ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇವು ಅಮೂಲ್ಯ ಅನುಭವಗಳು. ಅವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರೆ ಆಗ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅರಿತವರು ಮಾತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾನೀಯ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳ ಕೊಡುವ ಸಂತೋಷ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರೇರಿತವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜೀವನವೆನ್ನುವುದು ಅನುಭವಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯಾಣ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈ ಸಂತೋಷದ ಹಸಿವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯಾಗಲೀ ಸಂಗತಿಯಾಗಲೀ, ಅವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ, ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆನಂದ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಾಸ ಸಿಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಡನಾಟ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೈಮರೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ, ನಾವು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿದೆ. ಅವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರಂತೆ ನಾನಿದ್ದರೆ ಸುಖ ಎಂದು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದುಃಖವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು! ಒಬ್ಬರಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೋರ್ವರ ಸಂತೋಷವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ರೂಪ, ಗುಣ, ನಡತೆ, ಆಕಾರ, ಚಿಂತನೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಸುಖಗಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>