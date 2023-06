ಹಗುರವಾದರೆ ಹೊರೆ ಯಾನ ಸುಲಭವೊ ದೊರೆ!

ಭಾರದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಸೊಗಸಾದದ್ದು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತೂಕ ಎಂಬುದು ವೇಗವರ್ಧಕ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವಬಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ. (The weight of an object is the force acting on the object due to acceleration or gravity.) ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಿನ ಗುಂಡೊಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೂಕವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲಾಗದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ತೂಕದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವೂ ಇದೆ. ವಸ್ತುವು ಚಲಿಸುವ ವೇಗವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ತಟಕ್ಕನೆ ತೂಕವನ್ನು ಭುಜಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೂಕವನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ‘ಜರ್ಕ್‌’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಭಾರವನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ಈ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಲಿಫ್ಟ್‌’ ಮತ್ತು ‌‘ಜರ್ಕ್’ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೇಗವರ್ಧಕ ಹೇಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಜಟ್ಟಿಯೇ ಬಲ್ಲ! ಭಾರವನ್ನು ಗುರುತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ವೇಗ ಅದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಟ್ಟಿಯೇನಾದರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತುವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವೇಗ ವರ್ಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ತೂಕವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾರು ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು 120 ದಾಟಿದಾಗ ಹಗುರಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರನ್‌ವೇಗೆ ಬರುವ ವೇಗ ಬೇರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೇಕಾಫ್‌ ಆಗುವಾಗ ಸಾಧಿಸುವ ವೇಗ ಬೇರೆ, ಈ ಅತಿವೇಗದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿ ಹಗುರಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯುವುದು!