‌ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಂದರೆ ಒಣಗಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯೂತ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ರೆಪ್ಪೆಯ ಮೇಲಿನ ಕುರು (ಕಣ್ಣಿನ ಗುಳ್ಳೆ), ಒಣಗಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಬರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದವು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಧೂಳು ಬಿಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶಾಖಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಣ್ಣಿನ ಉರಿಯೂತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಬಿಳಿ ದಾರದಂತಹ ಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ನೀರು ಬರುವುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಉರಿಯೂತವು ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೊರ ಪದರ ಮತ್ತು ಸ್ರಾವದೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಯ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯವು ತರಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಶಾಖ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮ

ಶಾಖ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಕಿರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ನೀರು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಒರಟಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಮುಂದುವರೆದು ಒಣಗುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ಊತ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೂರ್ಯ ಶಾಖದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸರಳ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಹನಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು, ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ.

(ಲೇಖಕರು: ಡಾ.ಕೀರ್ತನ್ ರಾವ್, ನೇತ್ರ ತಜ್ಞ, ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು)