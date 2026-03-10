ಕ್ಷೇಮ–ಕುಶಲ | ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಸಿವಿಸಿ: ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗ್ರತೆಗಳಿವು..

<blockquote>ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಋತುಮಾನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವೇಯಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. </blockquote>. <h2>ಬೇಸಿಗೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು</h2><h2></h2><ul><li><p><strong>ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ:</strong> ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ, ಬೆವರುವುದು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು</p></li><li><p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ‘ಯುವಿ’ ಕಿರಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಚರ್ಮವು ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪಾಗಾಗುವುದು, ಉರಿಯುವುದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಏಳುವುದು, ತುರಿಸುವುದು (ಸನ್ ಬರ್ನ್) ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚರ್ಮ ಒಳಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮೂಗಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಒಡೆದು, ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಬಹುದು (ಎಪಿಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್).</p></li><li><p>ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಹೊರಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ಕುತ್ತಿಗೆ ಭುಜ ಬೆನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರು ನಿಂತು, ಸೆಕೆಬೊಕ್ಕೆಗಳು ಏಳಬಹುದು.</p></li><li><p>ಬಿಸಿಲಿನ ದಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೆಂದು ತಂಪುನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ, ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಉಷ್ಣತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಗಂಟಲಿನ ನಂಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಂಜು, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ನೀರು / ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಾಣು, ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ವಾಂತಿ–ಭೇದಿಗಳು ಕಾಡಬಹುದು.</p></li><li><p>ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಸ್ತು ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ಗೊಂದಲ, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಹೃದಯಬಡಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ವಾಕರಿಕೆ /ವಾಂತಿ, ಸ್ನಾಯುಸೆಳೆತ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು (ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್).</p></li><li><p>ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಕ್ಕಳು ಕೆರೆ,ಕೊಳ್ಳ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ಈಜು ತಿಳಿಯದವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.</p></li></ul> .<h2>ಪರಿಹಾರಗಳು</h2><ul><li><p>ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಹತ್ತರಿಂದ ಅಪರಾಹ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p></li><li><p>ಒಳಾಂಗಣದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತ, ಯೋಗ–ವ್ಯಾಯಾಮ, ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮದಾಯಕವಲ್ಲದ ಮೋಜಿನ ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p>ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ತಂಪಾಗಿಡಲು, ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೊರಾಂಗಣದ ಆಟಗಳ ನಡುವೆ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದಾಗ ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಆದಷ್ಟು ಬಿಳಿ/ ತಿಳಿಬಣ್ಣದ, ಸಡಿಲವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ತಲೆಗೆ ಧರಿಸುವ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಖ ಕಣ್ಣು ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.</p></li></ul> .<blockquote>ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ:</blockquote>.<ul><li><p>ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರಳು ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.</p></li><li><p>ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ತಣ್ಣೀರಿನ ಪಟ್ಟಿ, ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಂಕುಳ ಕೆಳಗೆ, ತೊಡೆ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಅನಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬೇಕು/ ತೆಗೆಯಬೇಕು.</p></li><li><p>ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ಒಆರ್ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p> ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.</p></li></ul> .<h2>ಆಹಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?</h2><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವ,ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಒದಗಿಸುವ, ಖನಿಜ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯೂ ಅಲ್ಲದ, ಖಾರ ವಲ್ಲದ, ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಗಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಎಳನೀರು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ತಂಪಾದ ಆಹಾರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.</p><p>ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ, ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಸಲಾಡ್ ಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸೌತೇಕಾಯಿ, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ತರಕಾರಿ ಸೂಪ್ಗಳು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕ, ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬಹುದು.</p><p>ಕಿತ್ತಳೆಹಣ್ಣು , ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಪಪ್ಪಾಯ, ಪೇರಳೆ, ಟೊಮೆಟೊಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p>ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ, ಹೊರಗಡೆಯ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಟವಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಮಗುವಿನ ದೇಹ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆವರಿದ್ದರೆ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎಂದೂ ಮಗುವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. </p>.<blockquote>ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗ್ರತೆಗಳು


</blockquote>.<ul><li><p>ವಹಿಸಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕೊಡದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.</p></li><li><p>ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.</p></li><li><p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೇಗ ಕೆಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಕೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ .</p></li><li><p>ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.</p></li><li><p>ಕೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯ.</p></li><li><p> ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p></li></ul> 