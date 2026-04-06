ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಲಹೆಗಳು

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಆಟವಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಪೋಷಕರ ಜವಾವ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಸುಡುವಿಕೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಘಾತದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮ ಎಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಹಾನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯ</strong></p><ul><li><p>ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಸುಡಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ದೇಹದಿಂದ ಬೆವರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾಗಿದೆ. </p></li><li><p>ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ತಲೆಸುತ್ತುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ದೇಹವು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p></li></ul><p><strong>ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ</strong></p><p>ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು, ತಲೆ ನೋವು ಹಾಗೂ ವಾಂತಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ, ಗಂಭೀರ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p><ul><li><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟ ಆಡಲು ಹೇಳಿ.</p></li><li><p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. </p></li><li><p>ಹಗುರವಾದ, ಸಡಿಲ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿ.</p></li><li><p>ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟೋಫಿ ಧರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ.</p></li><li><p>ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿ.</p></li></ul><p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು, ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. </p>.<p><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ಎಂ.ಆರ್. ಹಿರಿಯ ಸಲಹಾ ತಜ್ಞರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ, ಆಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ</strong></p>