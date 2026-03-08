ಏರುತಿದೆ ತಾಪ ಪಾರಾಗೋದು ಹೇಗಪ್ಪಾ?

<p>ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಸಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ತಾಪಮಾನ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯೂ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್) ಕಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:</p>.<p>ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ನಿತ್ಯವೂ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಹಣ್ಣುಗಳ ಜ್ಯೂಸ್, ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸ್ಮೂದಿ, ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್, ಎಳನೀರು, ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್, ಸೂಪ್ ಮುಂತಾದ ದ್ರವಾಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಸಲಾಡ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸೊಪ್ಪು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು ಊಟದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು.</p>.<p>‘ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ (ಫಂಗಲ್) ಕಾಟ, ಆಯಾಸ, ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ, ಒಣ ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದು ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರವೂ ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ.</p>.<p>‘ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳನೀರು ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರಬೂಜ, ಕಿತ್ತಳೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಮೂಸಂಬಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕವನ್ನೂ ಆಗಾಗ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸುಡುಬಿಸಿಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೊಡೆ, ಟೋಪಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260308-4-101032785</p>