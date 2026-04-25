ಅಬ್ಬಾ ಸೆಕೆ ಪಾನಕ ಬೇಕೆ? 

ಬೆಲ್ಲದ ಪಾನಕ
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: ಬೆಲ್ಲ 1 ಕಪ್, ನೀರು 2 ಕಪ್, 2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಶುಂಠಿರಸ 1 ಟೀ ಚಮಚ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಚಿಟಿಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಚಮಚ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಚಮಚ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ 6.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಂಬೆರಸ, ಶುಂಠಿರಸ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಏಲಕ್ಕಿಪುಡಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಸೋಸಿಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪಾನಕ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.

ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕ

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು 1/2 ಬೆಲ್ಲ 1/2 ಕಪ್ ನೀರು 1/2 ಲೀಟರ್. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು 1/2 ಏಲಕ್ಕಿಪುಡಿ 1/2 ಟೀ ಚಮಚ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಚಮಚ.

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನಿಂಬೆರಸ ಏಲಕ್ಕಿಪುಡಿ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ರಾಗಿ ಪಾನಕ

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: ರಾಗಿ 1/4 ಕಪ್ ಖರ್ಜೂರ 4 ಬಾದಾಮಿ 6 ಏಲಕ್ಕಿ 2 ನೀರು 2 ಕಪ್.ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ರಾಗಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಳಿಕ ರಾಗಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಜೊತೆಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ರಾಗಿ ಪಾನಕವನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸವಿಯಿರಿ.