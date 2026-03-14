Summer Season| ಆಹಾ! ತಂಪು ತಂಪು ಕೂಲ್‌ ಕೂಲ್‌: ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬಗೆಬಗೆ ಜ್ಯೂಸ್

ಹೊರಗೆ ಅಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಮೈಸೋಕುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲು ತಪ್ಪಿಸಿ ನೆರಳಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆಂದರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಲವಣಾಂಶವೂ ಇಳಿಮುಖದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯದಷ್ಟು ನೀರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲೆಂದೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರಬೂಜ, ಅನಾನಸ್, ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೋಸಂಬಿ, ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು.. ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಫಲಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ದೇಹದ ಬಳಲಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ಬಗೆಬಗೆಯ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ರುಚಿಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ, ರುಚಿಕರವಾದ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿನೋಡಿ.

ಕರಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡುವ ಕರಬೂಜ (ಮಸ್ಕ್ಮೆಲನ್) ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ. ಇದು ದೇಹದ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಚೇತೋಹಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಒಂದು ಕರಬೂಜದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಬೀಜದ ಸಮೇತ ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು, ಒಂದೆರಡು ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ (ಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಬಹುದು) ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಉದುರಿಸಿದರೆ ಕರಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಮೇಲೊಂದಿಷ್ಟು ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಖುಷಿ, ದೇಹಕ್ಕೂ ತಂಪು.

ಪುದೀನ ಜ್ಯೂಸ್

ಔಷಧೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳ, ಸುಗಂಧಭರಿತ ಪುದೀನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯ ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆಗ ಪುದೀನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಡುವ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಇದು ಉಪಶಮನಕಾರಿ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಿಂಡಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಪುದೀನ ಜ್ಯೂಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.

ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕ

ಹೇರಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಿರುವ, ಪಿತ್ತಶಮನಕಾರಿ, ಅತಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ಆಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎರಡು ಬೇಲದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು , ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬ