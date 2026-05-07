ರಜೆಯ ಮೋಜಿನ ನಡುವೆ ಇರಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ

<p>ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ರಜೆಯ ಮೋಜಿನ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು </p><p><strong>ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ:</strong> ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಯನಿಕಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್, ಎಳನೀರು, ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. </p><p><strong>ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತ ನೀರು ಸೇವೆನೆ:</strong> ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಬಹುಬೇಗ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3-4ರಿಂದ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ.<br><br><strong><ins>ಜೀವನ ಶೈಲಿ</ins></strong></p><p><strong>ವ್ಯಾಯಾಮ:</strong> ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುಬೇಗ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೂಢಿಸಬಹುದು. </p><p><strong>ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಯೋಜನೆ:</strong> ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆದು, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಪ್ರೇರೆಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸ:</strong> ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>