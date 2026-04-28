ಕ್ಷೇಮ–ಕುಶಲ ಅಂಕಣ: ಕಾಲವೇ ಮಹಾವೈದ್ಯ

<p>ಮಾನುಷಜೀವನ ಕಾಲಮಿತಿಗೆ, ಕಾಲಗತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ಅರಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದ ಕೊರಗುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ‘ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊರಗಬಾರದು, ಕಾಲವೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು’ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತಲ್ಲ—ಜೀವನದ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯ. ಮಾನವಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋವು, ವೈಫಲ್ಯ, ನಿರಾಶೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಾಲವು ಜೀವನವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರಿಂದ, ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಜೀವನದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪುನಾರಚಿಸುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೂಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ. ಮನಸ್ಸು ತರಂಗವೂ ಹೌದು, ಪದರವೂ ಹೌದು. ಹರಿಯುವಾಗ ತರಂಗ, ನಿಂತಾಗ ಪದರ. ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇ಼ಷಣೆ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಅದರ ಅತಿಯಾದ ಯೋಚನೆಯಿಂದ—ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸ್ತಂಭನ(analysis paralysis) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ— ಇದು ಸ್ವಮರುಕದ, ಒಂದು ಸಂಕಟದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಧಾವಂತಯುಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇಕೆಂಬ ಆತುರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಜೀವನವೂ ತನ್ನದೇ ಗತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಮರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ಜೀವನಜ್ಞಾನ. ಕಗ್ಗ ‘ಬಾಳ್ಕೆಯಲಿ ನೂರೆಂಟು ತೊಡಕು ತಿಣುಕುಗಳುಂಟು, ಕೇಳ್ಕೆ ಮಾಣ್ಕೆಗಳಿಗವು ಜಗ್ಗವೊದಿನಿಸುಂ, ಗೋಳ್ಕರೆದರೇನು ಫಲ ಗುದ್ದಾಡಲೇನು ಫಲ, ಪಲ್ಕಿರಿದು ತಾಳಿಕೊಳೊ’ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹನೆಯೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಕಾಲವೇ ಪರಿಹಾರ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢನೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಕುಸಿದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಸಮಯದ ಚಮತ್ಕಾರ. ಕಾಲ ಮಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕವಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್, ‘ನೋವು ನಿನ್ನ ಅರಿವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮುರಿಯುವಿಕೆ’ (Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding) ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನೋವೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಅರಿವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ, ಉದ್ಯೋಗದ ಏರುಪೇರು; ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಜನರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು. ಈ ನೋವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಕಣ್ಣೀರು ತಂದ ನೆನಪುಗಳು ನಂತರ ನಗುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾಲದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ.</p>.<p>ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆಯ ಫಲ. ಕಂಗೆಡದೆ ತಾಳುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕೂರಬಾರದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ. ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಮೊದಲ ಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದಂಡನೆ ಮೀರಿ ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಡನಾಟ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಓದು, ಸಂಗೀತ, ಧ್ಯಾನ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರಾಮ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟವೂ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಫಲತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ—ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನೋವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮೈಹುರಿಗಟ್ಟಿ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅನೇಕ ಸಲ ಮಟ್ಟಿಯ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಯೇ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬದುಕಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ. ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿದರೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ.</p>.<p>ಕಾಲವೇ ಮಹಾವೈದ್ಯ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಅದು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನೋವನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಶೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊರಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಸುಸಮಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನದ ಮರ್ಮ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>