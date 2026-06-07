Mango Tips: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಖರೀದಿಗೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರ ಸಿಹಿಯಾದ, ರಸಭರಿತ ತಿರುಳು ಹಾಗೂ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳಾದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಸಲಾಡ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರಿಸಿ ತರಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p><p><strong>ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು</strong></p><p><strong>ಸುವಾಸನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ</strong></p><p>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ. ಹಣ್ಣಿನ ತೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕಡಿಮೆ ಸುವಾಸನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ</strong></p><p>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗಟ್ಟಿತನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಿ. ಮಾಗಿದ ಮಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ</strong></p><p>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ, ಗೀರು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳು ಇವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ. ಕೆಲ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹುಳುಕು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ</strong></p><p>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಆ ಹಣ್ಣು ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.</p><p><strong>ಉತ್ತಮ ತೂಕದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿ</strong></p><p>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ತೂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರುವ ಹಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p><p><strong>ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಕ್ವತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ</strong></p><p>ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>