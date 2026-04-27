ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನವರು ಈ ಹಠಾತ್ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹವು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.</p><p>ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ನಿವೃತ್ತರ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಈ ನಗರ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲಿನ ಮಟ್ಟವು ಎಂದಿಗೂ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಈ ಉಷ್ಣ ವೈಪರೀತ್ಯವು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೆಕೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಹವಾಮಾನದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? </strong></p><p>ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 900 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವು 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಸಮಭಾಜಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು 'ಎಲ್ ನಿನೋ ಸದರ್ನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್' (ಇಎನ್ಎಸ್ಓ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಒಣ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಳಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ 'ಅರ್ಬನ್ ಹೀಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್' (ಯುಎಚ್ಐ) ಪರಿಣಾಮವು ಈಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಗರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರವೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತಹ 'ಮೈಕ್ರೋಕ್ಲೈಮೇಟ್' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾತ್ರಿಯ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿ ನಗರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಷ್ಣದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p><strong>ಶಾರೀರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ</strong></p><p>ನಗರ ಪರಿಸರದ ತಾಪಮಾನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದೇಹವು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಪಮಾನವು 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮೇ ತಿಂಗಳ ದೆಹಲಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ:</strong> ಮಕ್ಕಳ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಾರೀರಿಕ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ 'ಹೈಪರ್ ಥರ್ಮಿಯಾ'ಗೆ (ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಏರುವುದು) ಬೇಗನೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಬೆವರಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ 'ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಶನ್' (ಶಾಖದ ದಣಿವು) ತಕ್ಷಣವೇ 'ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ:</strong> ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯು ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಂಪುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ರಕ್ತವು ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 'ಪೆರಿಫೆರಲ್ ವಾಸೋಡಿಲೇಶನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ</strong></p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಜನರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಅಥವಾ 'ಹೀಟ್ ವೇವ್' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಗಮನವು ಕೇವಲ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇಹದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹವು ಮೊದಲ ತಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ದೇಹವು ತನ್ನ ಒಳಗೆ ತಂಪುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದು 'ಸ್ಪ್ಲಾಂಕ್ನಿಕ್ ಹೈಪೋಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್' ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಜಠರ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಯಬೇಕಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ (ಚರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ) ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಲೀಕಿ ಗಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು</strong></p><p>ಈ 'ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ' ಪ್ರಭಾವದ ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳಿಗಿಂತ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಉತ್ತಮ:</strong> </p><p>ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡೀಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಜ್ಯೂಸ್ ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇವು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆಳೆದು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಡೀಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ಓ.ಆರ್.ಎಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.</p><p><strong>ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ:</strong> </p><p>ಇಂತಹ ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ತಯಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇವಿಸುವ' ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ನೀರು-ಆಧಾರಿತ ಜಠರಗರುಳಿನ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.</p><p><strong>ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:</strong> </p><p>ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4:00 ರ ನಡುವೆ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟವು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಪಡುವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುವ ಮತ್ತು ನೆರಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ:</strong> </p><p>ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕಾಗಿ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ದೃಢತೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಿಗಾ ಇರಲಿ.</p><p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿತಕರವಾದ ಹವಾಮಾನವು ಇಂದು ಸುಡುವ ಮತ್ತು ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯ ವಾತಾವರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿರುವುದು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ 'ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ' ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಈ ನಗರವು, ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಶಾರೀರಿಕ ಮಿತಿಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಾಹಿತಿ:</strong> ಡಾ. ಕಿರಣ್ ರೆಡ್ಡಿವಾರಿ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು</p> 