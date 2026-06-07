ಉಪ್ಪೂರಿದ ಕಾಯಿ ನೆನೆಸದೆ ಬಾಯಿ

<p><strong>ಬಿನ್ ಆಚಾರ್ ಕೆ ಭೋಜನ್ ಲಗೆ ಜೈಸೆ ಸೂನಾ ಗಾಂವ್<br>ಸ್ವಾದ್ ಬಢಾಯೆ ಮರ್ತಬಾನ್ ಕಾ, ಖಟ್ಟಾ ಮೀಠಾ ಆಮ್</strong></p><p>ಹಿಂಗೊಂದು ದೋಹೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ಭೋಜನವಿದು, ಜನವಿಲ್ಲದ ಊರಿನಂತೆ</p><p>ಸ್ವಾದೋನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನೋಡಿ, ಭರಣಿಯೊಳಗಿನ ಸಿಹಿ ಹುಳಿಯೊಗರಿನ ಕಾಯಿ</p><p>ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು, ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಭರಣಿ ಇರದ ಮನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. (ಈಗ ಬಾಟಲಿಗಳು ಜಾಗ ಬದಲಿಸಿವೆ). ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ತಿಳಿಹಳದಿ ಭರಣಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಅಂಗವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಒಂದಿನಿತೂ ಗಾಳಿಯಾಡಬಾರದು, ತೇವ ತಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಕಾಪಿಡುವ ವಿಧಾನ ಅದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತ್ಹೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಸಿವುಕಾರಕವೂ ಹೌದು. ರುಚಿಕಾರಕವೂ ಹೌದು. ಎಲೆಗೆ ಬರುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹೊಡೆತ ತಿಂದಷ್ಟೂ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಹೆ ಇದೆ.</p><p><strong>ಧೂಪ್ ದಿಖಾಯೆ ಜೋ ಉಸೆ, ಔರ್ ಖಾಯೆ ಜೋ ಮಾರ್</strong></p><p><strong>ಧೈರ್ಯ ರಖೆ ಜೋ ಸಾಲ್ ಭರ್, ವೊಹಿ ಬನೆ ಆಚಾರ್<br></strong><br>ಬಿಸಿಲದೆಷ್ಟು ಉಂಡರೇನು, ಅದೆಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ತಿಂದರೇನು</p><p>ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಯಮ ತೋರಿದರೇನೇ ಆಗುವುದು ಆಚಾರ್</p><p>ಆಚಾರ್ ಎಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಂದರ್ಥ. ಆಚಾರ್ ಆಗುವ ಆಚಾರಗಳು ಅದೆಷ್ಟಿವೆ ಎಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅದರ ರುಚಿ, ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿದಕಾಯಿ, ಇಡಿಗಾಯಿ, ಮಿಡಿಗಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗೆಯ ಮಿಡಿಗಾಯಿ ರುಚಿಗಂತೂ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಮನ್ನಣೆಯೂ ದೊರೆತಿದೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಸಿವೆ ಹುಡಿಯಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ ಹಳದಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೂ, ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡ ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೂ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಛಾಯೆ ಇರುವ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಇರಿ, ಆಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತ, ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಹೋದೆನೆ.. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣವೇ ನಾಲಗೆಯ ರುಚಿಮೊಗ್ಗುಗಳು ಅರಳಿ, ಲಾಲಾರಸದ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನೇ ಚಿಮ್ಮಿಸುವಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದು ಸಹಜವೇ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಏಳನೆಯ ತಾರೀಕು ಕಳೆಯಿತೆಂದರೆ ಮಿರ್ಗಾ ಬಂತು ಎಂಬ ಸಡಗರ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಣುಕುತ್ತದೆ. ಮಿರ್ಗಾ ಎಂದರೆ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಳೆ. ಈ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಕಾಯಿಗಳು ಹಣ್ಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕದವರ ನಂಬಿಕೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಂಬಿಕೆ ಸಾವನ್ ನಂತರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರಾವಣದ ನಂತರಕ್ಕೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಗೆ ಹುಳ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು.</p><p>ಈ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು, ನೀರೊಳಗೆ ನೆನೆ ಇರಿಸಿ, ಕೊಡಲಿ, ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ವಾಟೆ ಸಹಿತ ಕಡಿದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಆರಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆರಲಿಡುವುದೂ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದೆ.</p><p>ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಿಳಿ ಶುಭ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಪಂಚೆಯೊಂದನ್ನು ಹಾಸಿ, ತೊಳೆದಿಟ್ಟ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕೂ ಅಂಚಿಗಿರಿಸಿ, ಕಡಿದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಒಣಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೊಂದು ಬಿಳಿ ಪಂಚೆಯನ್ನೋ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೀರೆಯನ್ನೋ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಗೆ ದೂಳಿನ ಕಣ ಬರಬಾರದಲ್ಲ. ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಈ ಪಂಚೆಯ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಕಾಯಿಗಳು.</p><p>ಇವು ಒಣಗುವುದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿಣ, ಮೆಂತ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಇನ್ನಿತರ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಅರೆದಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಜವಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನೂ ಸುಲಿದಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿಶುಂಠಿಯನ್ನು ತುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಾಕಾಯಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಆವಾಕಾಯಿ, ಆಚಾರ್, ಚುಂಡೊ, ಆಮೋರ್ ತೊಕ್ಕು ಮಿಷ್ಟಿ ಎಂದು ಬಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚಾರ್ ಎಂದೂ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಸಹೋದರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಆಚಾರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಪದದ ಮೂಲ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಂತೆ. ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚರ್ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆಯಂತೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು, ಇರದಿದ್ದರೇನು, ಉಪ್ಪೂರಿದ ಹುಳಿಯೊಗರು ಖಾರವನ್ನು ಸವಿಯುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ?</p><p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನೂ, ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆಯೆಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಉಣ್ಣುವ, ಉಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಹೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ತೇಲ್ ಮೇ ಡೂಬಿ ಮರ್ತಬಾನ್ ಕಿ, ಅನೋಖಿ ಹೈ ಬಹಾರ್<br>ರೂಖಿ ರೋಟಿ ಭಿ ಲಗೆ, ಜಬ್ ಸಂಗ್ ಹೋ ಆಚಾರ್</strong></p><p>ಎಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗೆದ್ದ ಭರಣಿಯೊಳಗಿದೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಸಂತ</p><p>ಒಣ ರೊಟ್ಟಿಯೂ ರುಚಿಕರವಾಗುವುದು, ಇದ್ದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಚಾರ್</p><p>ಅಂತರ್ಥ. ಒಂದು ಹೋಳು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಒಣ ರೊಟ್ಟಿ ಇರಲಿ, ತಂಗಳನ್ನ ಇರಲಿ, ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣ ಇದಕ್ಕಿದ್ದೇ ಇದೆ ಎನ್ನತ್ತದೆ ಈ ಹೋಹೆ.</p><p>ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎಂದಾಗ, ಉಪ್ಪೂರಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕೆ? ಉಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು ಮೆಣಸು, ಮೆಂತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸೊಗಸು, ಇಂಗಿದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಖಾರ ಒಡೆದ ಹಂಗೆ.. ಅಂತಲೇ ಹಾಡು ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು. ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಕಸಿತವಾಗುತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಹೀಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ.</p><p>ಸಾಸಿವೆಯೊಡೆಯುವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಕ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯೊಳಗೆ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಚಟಪಟವೆನಿಸಿತು, ಹೋಳು ಮಗ್ಗುಲಾಗಿಸುತ, ಹೊರಳಿಸುತ, ಉರುಳಿಸುತ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದಾಗ ಒಣಗಿಸಿ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆಯೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಡೆಯುವುದೆಂದರೆ ಎರಡು ಹೋಳಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಹೋಳಾಗುವಾಗ ತನ್ನ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದಿಂದ ಆತ್ಮ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ನಿನ್ನ ಋಣ ಎಂಬಂತೆ. ದೇಹ ನಶ್ವರ, ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಳಚಿ, ಸಾಸಿವೆ ಬೇಳೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಭರಣಿಯಲ್ಲಿ.</p><p>ಈ ಹಳದಿ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಖಾರಪುಡಿ ಬೆರೆತಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಹಾರ್ ಬಂದಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಬಣ್ಣದ, ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿದಂತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ, ಮೊದಲ ಸಲ ಋತುಮತಿಯಾದವರಿಗೆ ಖಾರ ವರ್ಜ್ಯ. ಅವರಿಗೆಂದೇ ಬರೀ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿಣದ ಸಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ತುಸು ಮಾತ್ರ, ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಂತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ ಹಾಕಿದಂತೆ.</p><p>ದಾಸರು, ಎಳ್ಳು ಮೊನೆಯು, ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯು ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡದೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಠಾವಿನಲ್ಲೂ ಲಕುಮಿ ನಲ್ಲನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೂ.. ಎಲ್ಲ ತಾವಿನಲ್ಲೂ, ಅದು ಉಪ್ಪೂರಿದ ರಸವಿರಲಿ, ಎಣ್ಣೆಯಿರಲಿ, ಪದಾರ್ಥವಿರಲಿ ತುಸು ನಾಲಗೆಗೆ ತಾಕಿದರೂ ಸಾಕು, ಆಹಹಾ ಜೀವವೇ ಎಂದು ಜಿಹ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಸೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಆಸೆಯೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂಲವೂ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಚುಂಡಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಳಂಬ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆರೆದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲದ ಆಣದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುತ್ತ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಶುಂಠಿಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕೈ ಆಡಿಸುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಮುರಬ್ಬಾ ಥರ ಗುಳಂಬ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ, ಹುಳಿ ಖಾರ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದೆ, ಹಣೆಯೊಳು ಹುಬ್ಬು ಗಂಟಿಕ್ಕಿಕೊಂಡೇ ಹೇ ದೇವಾ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರುಚಿಯನ್ನು ಅವಿತಿಸಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪಕ್ಕಾ ಆಸ್ತಿಕವಾದಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಚುಂಡಾ ಅಥವಾ ಗುಳಂಬ.</p><p>ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ, ಸೀಮಾಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೆರೆದು ಆವಕಾಯಿ ತೊಕ್ಕು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆರೆದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಇಂಗು, ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ, ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಇಂಗಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸಂಯಮ ಬೇಕು ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆರಿದ ನಂತರ ತೊಕ್ಕನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕಾ ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಈ ತೊಕ್ಕಿಗೆ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸೆಂಬ ಚೆಲುವೆ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರೆಯೆರೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಯನ್ನ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು ತುತ್ತು ಹೆಚ್ಚೇ ಉಣ್ಣುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ಸೀಮಾಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚಕೆಂಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಕಲ ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯವನ್ನೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಹಸಿರು, ಕಂದು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡುಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅವರ ದಾವಣಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಂಧನಿ ಕಲೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬಂತೆ ಹಳದಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಸಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ನೆನೆಸುತ್ತವೆ. ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಎನ್ನಿಸುವಷ್ಟು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ (ಚಕ್ಕೆ)ಯ ಸ್ವಾದ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಸ್ವಾದ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ.</p><p>ಕೇರ್ ಸಂಗ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಭರವಾ ಮಿರ್ಚ್, ತುಂಬಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ. ಬಾಜರೆ ಕಿ ರೋಟಿ, ಲೆಹಸೂನಿ ಚಟ್ನಿ ಕೇರಿ ಆಮ್ ಆಚಾರ್ (ಮಾವಿನಕಾಯಿ) ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಿಗಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಅವಾಕಾರಿ ದೊರೆತರೂ ಇಂಗಿನ ಘಮ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೆನ್ನ ಬಹುದು.</p><p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣಗಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ?</p><p>ಯಾವುದೇ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಯಸುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಪ್ಪಳ. ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲಿಕೆಯ ಬಾಳಿಕೆಯೇ ಈ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. 2025ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮದರ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ, ಪ್ರಿಯಾ, ಎಂಟಿಆರ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹5,300 – ₹5,500ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ.</p><p>ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಿಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ರಫ್ತಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನೂ ದಾಟುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಪದಾರ್ಥವೇ? ವ್ಯಂಜನವೇ?</p><p>ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಸ ಬೇಡೆ</p><p>ಅಮ್ಮಾ ನಾನು ಬುಶೂಚಿ ಮಾಡಲಾರೆ</p><p>ಬಿಸಿ ಮೊಮ್ಮು ಉಪ್ಪುಕಾಯಿ</p><p>ಕಲಿಸಿಕೊಡೆ ಅಮ್ಮಾ ನಂಗೆ</p><p>ಅಂತ ಕಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ದುಮುದ್ದಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಯಶೋದೆಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲಸನ್ನ ಎಂಬುದು ಅಮ್ಮನಷ್ಟೇ ಆಪ್ಯಾಯ ಮಾನವಾದುದು. ಇದು ಬರೀ ವ್ಯಂಜನವಲ್ಲ, ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅನುಭೂತಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು, ಇಮೋಷನ್ನು, ಪ್ಯಾಶನ್ನು, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು.</p><p>ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಛಪ್ಪನ್ನಾರು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು, ಗುಲಗಂಜಿ ತೂಕದಿಂದ ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು ಎಂದು..?</p><p>ಅದೆಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರತಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನೂ ಹುರಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು ಆ ಸಂಯಮ, ಆ ಸಂಭ್ರಮ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಲಿಸಿ, ಭರಣಿಗೆ ಇಳಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ, ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಸಿಯನ್ನ ತುಪ್ಪ ಕಲಿಸಿ, ಉರಿಯುವ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಕಲಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈ ತುತ್ತು ಇಟ್ಟು, ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ.</p><p>ಅಂಗೈಗೆ ಬಿದ್ದ ಅನ್ನದುಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಹೋದೀತೋ ಎಂಬಂತೆ ಪಟ್ಟನೆ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹುಬ್ಬು ಹಾರಿಸಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಲಾಲಾರಸದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನದ ಅಗುಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಕೈ ಬಾಯಿಗೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಮಮತೆಯೂ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದಾಸರೂ ಕೃಷ್ಣ, ಯಶೋದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮೊಮ್ಮು ಉಪ್ಪುಕಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿದ್ದು.</p><p>ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಈ ಪರಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಮುಟ್ಟದಂತೆ, ದೂಳಿರದಂತೆ, ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ಮಯರಾಗಿ, ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಯಾವ ಭಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ದೋಹೆಯೊಂದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p> <p>ಖಟ್ಟೆ ಮೀಠೆ ಆಮ್ ಕಾ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ಸ್ವಾದ್ (ಹುಳಿ–ಸಿಹಿ ರುಚಿಯ ಮಾಸಾಲೆ ರುಚಿಯಿದು)</p><p>ಜಿಹಾ ಪರ್ ಚಢೆ ಸದಾ, ಆಯೆ ಮಾ ಕಿ ಯಾದ್ (ನಾಲಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾಗದೇ ಇರದು)</p><p>ದೂರದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಮ್ಮ ಬಾಟಲಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಿಸಿ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ, ಅಪ್ಪನ ಕರವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು, ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅದು ಸೋರದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದು ಬಿಚ್ಚುವಾಗಲೆಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವ ಸೀಮೆಯ ನಿಧಿಯೆಂದು ಹೀಗೆ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದಳು ಎಂದು ಸಿಡುಕಿದರೂ ಅದಲ್ಲಿದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಅರಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಸಾಸಿವೆಎಣ್ಣೆಯ ವಾಸನೆ ಹರಡಿ, ಸುತ್ತಲಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಊರಿಂದ ಬಂತೆಂಬ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>