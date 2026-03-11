ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು; ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿವು

<p>ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಡೈಪರ್ ಧರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.</p><p>ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಗು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಬಳಿಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಕೂಡ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p>.ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು | ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರ.<p><strong>ಮೂತ್ರನಾಳ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಮೂತ್ರನಾಳ ಸೋಂಕಿನ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.</p></li><li><p>ಮೂತ್ರವು ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಾಗೂ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು.</p></li><li><p>ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು.</p></li><li><p>ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. </p></li><li><p>ಈ ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದವರೆಗೂ ಹರಡಿದರೆ, ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ಮೂತ್ರನಾಳ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೂತ್ರ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಏನು? </strong></p><ul><li><p>ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು; 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. 6 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 ಲೀ ನಿಂದ 2 ಲೀ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.</p></li><li><p>ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ, ಭಯ, ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ. </p></li><li><p>ಮಗುವಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p></li><li><p>ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆ, ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ, ಮಾಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಿಸಿರಿ.</p> </li></ul><p><em><strong>(ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎಂ.ನವಜಾತ ಶಿಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>