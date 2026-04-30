ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವನೆ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ, ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

<p>ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವಿಸಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ, ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದು ತಾಜಾತನ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕವೇ? ಎಂಬದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?</strong></p><p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಜಲಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?</strong></p><p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಹಗಲು ಹೊತ್ತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಹವು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು?</strong></p><p>ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1–2 ಕಪ್ ಅಳತೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಭೇದಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ?</strong></p><p>ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು</strong></p><ul><li><p> ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನಬಾರದು — ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p> ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದರೆ ‘ಶೀತ’ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ — ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತ.</p></li><li><p> ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಇತರ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಬಾರದು — ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆದರೆ ಸುಲಭ ಜೀರ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.</p></li></ul><p><strong>ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?</strong></p><p>ಅತಿಯಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು:</p><ul><li><p>ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ</p></li><li><p>ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ </p></li><li><p>ಭೇದಿ</p></li><li><p>ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏರಿಕೆ</p></li></ul><p>ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p><strong>ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೇವನೆಗಾಗಿ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು</strong></p><ul><li><p> ತಾಜಾ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನಿ</p></li><li><p> ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ</p></li><li><p> ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ</p></li><li><p> ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ</p></li><li><p> ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ</p></li></ul><p><strong>ಜಾಗೃತಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ</strong></p><p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೇಸಿಗೆ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳವಳಗಳು ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>(ಲೇಖಕರು: ವೀಣಾ ವಿ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಟೀಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು - ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಯೆಟೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ, ಆಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>