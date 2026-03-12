ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ

<p>ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವ ಮಾತು. ಹೌದು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋ ಹೈಡ್ರೇಡ್, ಫೈಬರ್, ಗುಡ್ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಾಂಶಗಳೂ ಸಹ ಹಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಡಯಟಿಂಗ್ (ಸಮತೂಲಿತ ಆಹಾರ) ಪಾಲಿಸುವವರು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. </p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ : ಊಟ 40:30:30 ಅನುಪಾತದಲ್ಲೇ ಏಕಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಯಾವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು; ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಊಟದ ಅನುಪಾತ.<p>ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನ ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಊಟದ ನಂತರ ತಿನ್ನಬೇಕೆ? ಊಟದ ನಂತರ ತಿನ್ನಬೇಕೆ? ಅಥವಾ ಊಟ–ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳಯದು? ಯಾವ್ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಯಾರ್ಯಾರು ತಿನ್ನಬಹುದು? ಮಕ್ಕಳ್ಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು? ದೊಡ್ಡವರು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು? ಮಧುಮೇಹಿಗಳು, ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳೂ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವರು ಊಟದ ನಂತರ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನವ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.</p><p>ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಸಲಹೆ 'ದಿನವೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ' ಎಂದು. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಫೈಬರ್, ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರವೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 'ಯಾವಾಗ' ಮತ್ತು 'ಹೇಗೆ' ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. </p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ದಿನಾ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರಾ?.<p><strong>ಹಾಗಾದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಕಾಲ ಯಾವುದು?</strong></p><p>ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಊಟಗಳ ನಡುವಿನ ವಿರಾಮ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರಗಳು. ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಉಪಾಹಾರದ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದುದು. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಸೇವಿಸಿದ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಅದು ರಾತ್ರಿಯೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಚನವಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. </p><p>ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ರಿಂದ 1.130ರ ಒಳಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಘು ಆಹಾರ (ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್) ವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹತೇಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ವೆಲ್ನೆಸ್ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 20 ಕ್ಯಾಲರಿಯೊಳಗಿನದ್ದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. </p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಮೂರು ಹೊತ್ತೂ ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಿ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!.<p>ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸುವುದಾದರೆ; ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಒಂದು ಕಿತ್ತಳೆ, ಅರ್ಧ ಸೇಬು, ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಕರಬೂಜ, ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಒಂದು ಕಪ್ ಲಿಂಬು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಮೋಸಂಬಿ ರಸ, ಇಂಥವಾದರೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೋ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಂಥವನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಕಾಫೀ–ಟೀಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಏರುಪೇರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕೆಂದರೆ 5.30 ರಿಂದ 6.30 ರೊಳಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 250 ಕ್ಯಾಲರಿಯ ರಾತ್ರಿಯ ಉಪಾಹಾರವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಬೇರೇನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂಜಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. </p><p>ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಸುಧೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸುದೀರ್ಘ ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟ್–ಬ್ರೇಕ್ಪಾಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವೇ ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದುದೆಂದರೆ ಹಣ್ಣೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಸುದೀರ್ಘ ಉಪವಾಸದ ಬಳಿಕವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಇರಬಹುದು, ಮುಸ್ಲೀಮರ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸವೇ ಇರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ತೊರೆಯಲು ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೇ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.</p><p>ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹಣ್ಣು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಪಪ್ಪಾಯ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು, ಸೇಬು, ಸಪೋಟಾ, ಪೈನಾಪಲ್ನಥ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದಂತಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ದಿನದಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಶಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದೆರಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಬೌಲ್ನ ಜತೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಅರ್ಧಕಪ್ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು, ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೇಟ್, ತುರಿದ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ, ಕೋಸಂಬರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಹ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ. </p><p>ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್, ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್ ಅಥವಾ ರೈಸ್ಬಾತ್ನಂಥ ಹೆವ್ವಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಡ್ಗಳು, ಕೋಕಾಕೋಲಾ, ಸ್ಪ್ರೈಟ್ನಂಥ ಎರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಮೈದಾವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಆರೊಗ್ಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೈದಾ ತಯಾರಾಗುವುದು ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ, ಉಳಿದ ತಿರುಳಿನಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕರುಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ, ಮುದುಡಿಸುವ ಗ್ಲೂಟೆನ್ (ಜಿ10) ಅಂಶ ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆಯದೇ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈದಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. </p><p>ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ಹಾಗೆ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>