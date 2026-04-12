ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?

ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ–ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಪಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, 'ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೀವು ಥಟ್ಟಂತ, 'ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತೀನೇ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಅದರಿದ್ದೇನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ' ಅಂತ ನೀವೇ ಜಡ್ಜಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀರಿ. ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಕ್ಕು, 'ಆಯ್ತು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಲ್ವಾ, ಇನ್ನೂ ಸೊಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡೀರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನೀವು, ಒಂದು ಸಿಪ್ ನೀರನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡ್ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನುಂಗಿ. ಅಬ್ಬಾ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು ಅಂದುಕೊಳ್ಲೀರಿ.

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಊಟ–ತಿಂಡಿ ಬಿಡೋದು, ವಾಕಿಂಗ್, ಜಿಮ್, ಯೋಗಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೊನೆಗ್ಯಾರೋ ನನ್ನಂಥ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ನ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಚ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾ, 'ಮೊದಲು ಹೇರಳವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ' ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದು ಅದೇ ಉತ್ತರ; 'ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ. ಅದೇನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ!' ಜಿಮ್ನವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಯೋಗ ಟ್ರೈನರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀಬೇಕು ಅಂತಾರೆ.... ಹೀಗೆ ದೇಹಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನೀವು ಯಾರ ಬಳಿಯೇ ಹೋಗಿ ಅವರದ್ದು ಮೊದಲ ಷರತ್ತು, 'ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು' ಎಂಬುದೇ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸೇಮ್; 'ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತೀನೇ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ, ಅದರಿದ್ದೇನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ' ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿ, ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಲೀಟರ್, ಎರಡು, ಮೂರು...? ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದು ಹೋಗಿ, 'ಏ ಹೇ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡೀತೀನಿ..' ಅಂಥ ಬುರುಡೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಾ? ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀರನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದಿದ್ದೀವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ, ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ? ನೀರು ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ಇದೆಯಾ....? ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಎರಡೂ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ನಕಲು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ಏನೆಲ್ಲವೂ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಏಕೆ ದಿನಾ ಏಕೆ? ಎಂದರೆ ದಿನ ನಾವು ಮೂತ್ರ, ಬೆವರು, ಕಫ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀವಲ್ಲವೇ? ಇದಲ್ಲದೇ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ, ಹೊರಗಿನ ಶಾಖದ ಹೆಚ್ಚಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿನ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಖಾಲಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಮರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನೋ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೋ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರೆ–ಔಷಧಗಳನ್ನೋ ಸೇವಿಸುವುದಾದರೆ ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬು, ಬಂದು ಸೇರುವ ವಿಷದ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕರಗಿಸಿ, ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವುದು. </p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದವರೂ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು!.<p>ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಹವಾಮಾನ, ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತವರು ನಿತ್ಯ ನಡೆಸುವ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರು, ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ, ಮಾಸಾಹಾರವನ್ನು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು, ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದೈಹಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತೂಕದ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಜಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ನಂತೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. </p><p>ಸರಾಸರಿ ಭಾರತೀಯರ ತೂಕ 60 ರಿಂದ 75 ಕೆಜಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಾತಾವರಣ, ಇಲ್ಲಿನವರ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ:</p><p>•\tಪುರುಷರಿಗೆ: ಸುಮಾರು 3.7 ಲೀಟರ್ (ಸುಮಾರು 13-15 ಲೋಟಗಳು).</p><p>•\tಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ: ಸುಮಾರು 2.7 ಲೀಟರ್ (ಸುಮಾರು 9-11 ಲೋಟಗಳು) ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಗಮನಿಸಿ:</strong> ಇದು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ (ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ), ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಮಾಣ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು; ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತೂಕವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಸಂದುಗಳ ನೋವು, ತಲೆ ನೋವು, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತವುಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀರು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. </p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದವರೇ ಮೂರು ಲೀಟರ್ ಕುಡಿದು, ದಿನದ ಕೋಟಾ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಡಬಹುದೇ? ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದೇ? ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪದ್ಧತಿಗಳೇನು...ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಊಟದ ಬಳಿಕ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋರು ಖಂಡಿತಾ ಓದಲೇಬೇಕು!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>