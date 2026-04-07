ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್‌ ಮಾಯ!

ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಬಳಿಕವೂ ಶುಗರ್ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ , ದೇಹತೂಕ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓದುಗರಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಊಟದ ಬಗೆಗೆ ಶೇ90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆ, ಆಧಿನಿಕ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈದ್ಯಜಗತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭಯದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಓದುಗರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?, ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲವೇ?

ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ, ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಂದೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಪವಾಡವಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ಶುಗರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿಮಿಷನ್' (Diabetes Remission) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಏನೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು!

ಇದೇನಿದು ವಿಚಿತ್ರ? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಖಂಡಿತಾ, ಕೇವಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಿಪಿ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ (ಜೀವನಶೈಲಿ)ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ‘ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್’ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಎಂಫಿಸೆಮಾ, ಆಸ್ತಮಾ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು, ಖಿನ್ನತೆ... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಜನರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಈ ಪೈಕಿ 4 ಮಂದಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರುವುದು ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ. 2050ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 44 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. </p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಸಹ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಬೊಜ್ಜಿಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಂತೆ ಎದೆಯಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಕರಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಎತ್ತರವಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ನ ಅಗತ್ಯವೂ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಾರದು. ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. </p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೆಡಿಸನ್ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವತಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:</p><p><strong>ಅ) ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ</strong></p><p>ನಮ್ಮ ಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು:</p><p>•\tವೇಯ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್: ಕೇವಲ ನಡಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸದೃಢವಾದಷ್ಟೂ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ.</p><p>•\tನಿದ್ದೆ: ದಿನಕ್ಕೆ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ (Cortisol) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಎರಡೂ ಏರುತ್ತದೆ. </p><p>•\tಸೋಮಾರಿತನ: ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನ ನಿದ್ದೆಯೂ ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತೇ ಇರದೇ, ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದರಿ.</p><p>•\tನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕರಗಿಸುವ ಸುಲಭದ ಅಸ್ತ್ರ ನೀರು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕಡ್ಡಾಯ ಕುಡಿಯಿರಿ</p><p><strong>ಆ) ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ 'ಡ್ಯಾಶ್' (DASH) ಡಯಟ್</strong></p><p>ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.</p><p>•\tಎಳನೀರು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ), ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎಲೆಕೋಸುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.</p><p>•\tಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ (Processed Foods) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.</p><p>•\tತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯ ಅಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. </p><p><strong>ಇ) ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ (Intermittent Fasting)</strong></p><p>ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ 12 ರಿಂದ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರವರೆಗೆ) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾರ್ಗ.</p><p>ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡಗಳು ರೋಗಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಕನಿಷ್ಠ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. </p><p>ಗಮನಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>