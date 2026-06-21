ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಾಂಬಾರ್‌ ಇಡೀ ದಿನ ತಿಂತೀರಾ? ಖಂಡಿತಾ ಅಪಾಯವಿದೆ!

<p>ಆರೋಗ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಹಸ್ಯ ಏನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು. </p><p>ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಯಾವಾತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೋ ಆತ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿರೋದು–‘ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ,ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ’ ಅಂತ. </p><p>‘ನಮಗೆ ಒಗ್ಗುವ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು( ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿ–ಧಾನ್ಯಗಳು) ಪಾಳಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಿಸುತ್ತ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ತಿನ್ನುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ’. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ತಿನ್ನುವುದರ ಮೊದಲ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಒಗ್ಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತದೋ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೆನಪಿಡಿ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುವುದಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿತವೆನಿಸುವುದನ್ನು ತಿನ್ನಿ. </p><p>ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ–ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಾಗಲೇ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಬದುಕು ಸಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಮಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಮೇಲೆ ದಪ್ಪನೆಯ ತುಪ್ಪಳ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಆ ಜೀವಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ವಂಶವಾಹಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬದುಕಲಾಗದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹವೂ ಸಹ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರವನ್ನೋ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾದುದಲ್ಲದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಸು ಕಷ್ಟ. </p><p>ಮೂರನೇ ಅಂಶ ತಿನ್ನುವುದು ಸಸ್ಯಜನ್ಯವೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನೋ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನೋ ತಿನ್ನವುದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ 98 ಭಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳೇ ಆಗಿರಬೇಕಾದುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕೊಬ್ಬು ಸಾಚ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ತನ್ನೊಳಗೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪಾಯ ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವು ಹೈ–ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ (ಎಚ್ಡಿಎಲ್) ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅಪಾಯದ ಭೀತಿ ಬೇಡ. ಅದೇ ತಿನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಲೋ–ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ (ಎಲ್ಡಿಎಲ್) ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಒತ್ತಡ ತಾಳದೇ ಖಂಡಿತಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಚೀರಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮಾಂಸ (ರೆಡ್ಮೀಟ್) ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಡಿಎಲ್ ಅನ್ನೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಆಹಾರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು.</p><p>ಮುಂದಿನದ್ದು ಪಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನುವುದು. ಹಾಗೆಂದರೇನು? ಹೇಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ. ಆದರೆ ಮಾಡಲು ತುಸು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಿದು. ಇವತ್ತು ತಿಂದುದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ನಾನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ನಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸಿದರೆ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳವರೆಗಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಶುಗರ್ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ‘ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿ’ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿ ನಾವು ನಿತ್ಯವೂ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಲಾರಂಭಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೋ ನನ್ನಂಥವರು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ದಿನಾ ಊಟಕ್ಕೆ ನವಣೆ ಅನ್ನ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನವಣೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ರಾತ್ರಿ ನವಣೆ ಪೊಂಗಲ್... ಹೀಗೆ ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅದನ್ನದನ್ನೇ ತಿಂದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಾರವು; ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೂ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಧಾನ್ಯದ ಬಳಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯವೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇವಲ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ದಿನ ತರಕಾರಿ, ಒಂದು ದಿನ ಕೇವಲ ಗಡ್ಡೆ–ಗೆಣಸು, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವಿಡೀ ದ್ರವಾಹಾರ… ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರಗಳು ನಮಗೆ ದಕ್ಕಬೇಕಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯದ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅದು ದಿನದ ಮಾತಾಗಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹೊತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನತೆ, ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು; ಅದರಲ್ಲೂ ನೌಕರಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ನ –ಸಾಂಬಾರೋ, ಚಪಾತಿಯನ್ನೋ, ದೋಸೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನೋ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ದಿನದ ಮೂರು ಹೊತ್ತೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತಾ ಸಲ್ಲ. </p><p><strong>ಅದರ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ: </strong></p><p>• ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ: ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ (ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪುಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ) ಅಥವಾ ಸಾಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ.</p><p>• ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ: ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ/ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಳಕೆಕಾಳಿನ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೇಳೆ ಸಾರು.</p><p>• ಸಂಜೆ ಉಪಾಹಾರ: ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅಥವಾ ನೆನೆಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ.</p><p>• ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ: ಲಘುವಾದ ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಿಚಡಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ತಂಬುಳಿ.</p><p>ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅಲ್ಲವೇ? ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಖಂಡಿತಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಬಲ್ಲುದು. ಹಾಗೆಂದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಾರೀ ಹಣ ಬೇಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವ ವ್ಯವಧಾನ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ತರಹದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಒಂದು ದಿನ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಸಾರು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ಅಲಸಂದೆ–ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ಗಸಿ ಮಾಡಿ. ಮೊಳಕೆ ಭರಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ 'ಸಿ' ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.</p><p>ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ 'ಕಾಂಬಿನೇಷನ್' ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಾದ 'ಬಸ್ಸಾರು' ಮತ್ತು 'ಮಸ್ಸೊಪ್ಪು' ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹುಡುಕಿ. ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೀರೆಸೊಪ್ಪು, ಬಸಳೆ, ಪಾಲಕ್, ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿ. ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್ (ಬಸ್ಸಾರು) ಮಾಡಿ, ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಕೆ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ವಾರದಲ್ಲಿ ೨-೩ ದಿನ ನವಣೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಅಥವಾ ಸಾಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಜೋಳದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿದ ನೆವಣೆ ಅಥವಾ ನೆನೆಸಿದ ಕಡಲೆಕಾಳು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಡಿ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವೋ, ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ತೆಂಗು-ಮೀನು, ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಜೋಳ-ನವಣೆ, ಮಲೆನಾಡಿನ ತಂಬುಳಿ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ—ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶವೂ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಅಂಶ; ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ತಿನ್ನುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 99 ಮಂದಿ ಎಡವುತ್ತಾರೆ. ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗಾಗಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಸಿವಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಎರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನಗರ ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟಾಯಿತು. ನಾವು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯುವಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಯಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಾ; ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯೇ ತಿನ್ನಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಿನ್ನುವಾಗಲೂ ನೀವು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತೆಗೆದಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೂ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಟೆ (ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೆ) ಸಿಗುತ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾನೋ ಎಂಬ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಂತೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯವರೆಗೆ ಹಸಿವಾಗದಿರುವಷ್ಟನ್ನೇ ಸೇವಿಸಿ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹಸಿವು ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರದು. </p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು! ಮತ್ತೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ; ‘ನಮಗೆ ಒಗ್ಗುವ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು( ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿ–ಧಾನ್ಯಗಳು) ಪಾಳಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಿಸುತ್ತ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ತಿನ್ನುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ’.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>