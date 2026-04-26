ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?

ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಕಳೆದೆರಡು ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಓದುಗರಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯಂತೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬಗೆಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮನೆಮಾಡಿವೆ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗೆಗಿನ ಗೊಂದಲದ ಕುರಿತಾದದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಈಗಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಹಳವಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಅರೆಬೆಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಂತೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲ. ಮೊದಲೇ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣಗೆ ಪ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಗಂಟಲಿಗೆ ಸುರುವಿಕೊಂಡುಬಿಡೋಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಖಂಡಿತಾ ಇಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಿತವೆನಿಸಿದರೂ ತೀರಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವೂ ತನ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೊಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ, ದೇಹವನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಬೆವರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ಏರಿದ್ದು ಇಳಿಯಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸರ್ಕಸ್ಗಳೂ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತವೆ. ದಿಢೀರನೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ, ಪ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯವುದನ್ನಾಗಲೀ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನೂ ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು. ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು, ಆನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಜ್ ವಾಟರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಿತಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲೂಬಹುದು.

ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದೇ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಂಥವರು ಬಿಸಿನೀರು ಸೇವನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳುವುದುನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ; 'ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಬೇಗನೆ ವೇಯ್ಟ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ' ಅಂತ. ಖಂಡಿತಾ ಇದೊಂದು ಭ್ರಮೆ. ನೀರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದರೂ, ಹೊರಗಿನ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಬಿಸಿನ ಇದಕ್ಕುತ್ತರ; ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬ್ಲಾಡರ್ನ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಪ್, ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗಿಂದ ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಾಸು ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿದಿರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶ ಹೊರಹಾಕಲೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ನೆನಪಿಡಿ, ಬಾಯನ್ನು ತೊಳೆಯದೇ ಹಾಗೆಯೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ತುಂಬ ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯದೇ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಜೋತುಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದಾಗ ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರದ್ದು. ಬೆಳಗಿನ ಬಾಯಿ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣ, ಮೊದಲನೆಯದು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗ್ಯಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದೆಂದರೆ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತುಂಬ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವವೂ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಉಗಿಯದೇ, ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಳಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಕ್ಷಣ ಇರುವುದು ಗಲೀಜಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ, ಬಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಯಾವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು; ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಊಟದ ಅನುಪಾತ.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ದಿನಾ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರಾ?.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಮೂರು ಹೊತ್ತೂ ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಿ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ : ಊಟ 40:30:30 ಅನುಪಾತದಲ್ಲೇ ಏಕಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>