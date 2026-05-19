ಸಿರ್ಕೇಡಿಯನ್ ರಿಧಮ್ ಅಂದರೇನು? ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು!

<p>ಇದು ಖಂಡಿತಾ ಮೈ ಮರೆಯುವ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಪ ಮೈ ಮರೆತು ವರ್ತಿಸಿದರೂ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತಾ ‘ಶಾಶ್ವತ ನಿದ್ದೆ’ಗೆ ದೂಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನಿದ್ದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆರಿಯರ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ, ಸಾಧನೆಯ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಯವ್ವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ– ನಿದ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಗಮನವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಿದಳಿನ ಆಘಾತದಂಥ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದೇ. </p><p>ನಿದ್ದೆಯ ಸೈಕಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ REM ಹಂತದ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಹು ಹೊತ್ತಿನತನಕ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೋ, ಒತ್ತಡ–ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ತೀವ್ರತರ ದುಃಖ–ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರಾಗುವುದು, ನಂತರ ನಿದ್ದೆಯೇ ಬಾರದೇ ಇರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿದ್ದೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿತವಾಗಿ ಮರುದಿನದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಏರುಪೇರು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಹದ ದುರ್ಬಲತೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ (<a href="https://www.prajavani.net/health/wellness-diet/weight-loss-sleep-seven-principles-health-3963613">https://www.prajavani.net/health/wellness-diet/weight-loss-sleep-seven-principles-health-3963613</a>) ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಕೇಡಿಯನ್ ರಿಧಮ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಅಲಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಂತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿದ್ರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ ಇದೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಗಡಿಯಾರವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಏರುಪೇರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನದನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭದ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರ !. <p>ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ; ಸಹಜವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯನ್ನು ದಹಿಸುವ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಈವರೆಗೆ ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆಯ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬದಲಾದರೆ? ಹಾಗಾದಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದಾಗ ತೂಕ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ? ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ, ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲರಿ ಖರ್ಚಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಾವು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. </p><p>ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ದಿನದಲ್ಲಿ 9–10 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಗಡಿಯಾರ ಸಿರ್ಕೇಡಿಯನ್ ರಿಧಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಟಬಾಲಿಸಂ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮತ್ತಿನ್ನಾವ ಕಾರಣ ಬೇಕು; ಹೇಳಿ? </p><p><strong>ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿದ್ದೆಯ ಅಂಶಗಳು</strong> </p><p>1.\tಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ದೆ (ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸವಿಯಾದ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ) </p><p>2.\tಅಸಮಂಜಸ ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯ (ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬದಲಾಗುವ ಮಲಗುವ/ಎದ್ದೇಳುವ ಸಮಯ) </p><p>3.\tಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ 11–12 ಘಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು</p><p>4.\tರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ (ಮೊಬೈಲ್/ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್) ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು </p><p>5.\tವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾಳಿ (ನೈಟ್ಶಿಫ್ಟ್ – ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ) ಬದಲಾವಣೆ</p><p>6.\tಅತ್ಯಧಿಕ ಮದ್ಯಪಾನ, ದೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ </p><p>7.\tನಿದ್ದೆಯ ಮೊದಲು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಸಿಹಿಯೂಟ. </p><p>8.\tಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವುದು. </p><p><strong>ಹಾಗಾದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿದ್ದೆಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?</strong></p><p>1. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೇ ಏಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಿರ್ಕೇಡಿಯನ್ ರಿಧಮ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>2. ರಾತ್ರಿ ಏನಾದರಾಗಲಿ 10–10.30 ರೊಳಗೆ ಮಲಗುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30–6.30ರ ನಡುವೆ ಏಳಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ದೇಹ ‘ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್’ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಮರುಸಂರಚನೆ ಆಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಪುನಃನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. </p><p>3. ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ತೂಕ ಇಳಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. </p><p>4. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ನಂತರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಹಗಲು ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಗೊಂದಲ ಆಗಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>5. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1–2ರ ನಡುವೆ 20 ನಿಮಿಷ ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇಡುತ್ತದೆ, ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>6. ನಿದ್ದೆಯ ಜಾರುವ ಕನಿಷ್ಠ 2–3 ಗಂಟೆಯ ಮುನ್ನವೇ ಊಟ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೊಬ್ಬು ಜಮಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>