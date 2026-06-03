ಬುಧವಾರ, 3 ಜೂನ್ 2026
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ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್‌ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಇದು...

ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ
ಾಂತಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್
ಶಾಂತಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:30 IST
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