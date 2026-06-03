<p>ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ (Building Blocks) ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೇಹವೆಂಬ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಪ್ರೋಟಿನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅತಿಯಾದ ಶ್ರಮದ ನಂತರ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಳಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರೋಟಿನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗರಡಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುವ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಹಾಗೆಂದು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಟಿನ್ನ ಕೆಲಸವೇ ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲ. </p><p>ಪ್ರೋಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ‘ವೇ ಪ್ರೋಟಿನ್’ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ‘ಸಾಯ್ ಪ್ರೋಟಿನ್’ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಬಿಎಂಆರ್’ ಎಂದರೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಯ್ ಪ್ರೋಟಿನ್ನ ಕೆಲಸ. ಏನಿದು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ? ನಾವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ತಿಂದದ್ದು ಅರಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದಲ್ಲಾ, ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಅಥವಾ ಬಿಎಂಆರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಎಂಆರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಿಎಂಆರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1200ರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಗಂಡಸರಿಗೆ 1500ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂದದ್ದನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡ. </p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದ ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರ.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. <p>ಒಂಥರಾ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ ಇದರದ್ದು, ದಪ್ಪಗಿರೋರ ಬಿಎಂಆರ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಬಿಎಂಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಹೊಗುತ್ತದೆ; ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ; ಖಂಡಿತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರೋಟಿನ್. ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಬಿಎಂಆರ್ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡುವುದು ಸ್ನಾಯುಗಳು. ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಪ್ರೋಟಿನ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿನ್ ಸೇವನೆಯ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಒಂದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸಿದರಾಯಿತಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮನಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ–ಲಿವರ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ PDCAAS (Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score) ಮಾನದಂಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಹೊಲ–ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕದ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಿನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೀನ್ಸೇವನೆಯ ಗುರಿ ದಿನಕ್ಕೆ 60 ರಿಂದ 90 ಗ್ರಾಂ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಂತ 80–90 ಕೆಜಿ ದೇಹ ತೂಕವಿರುವವರು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಪ್ರೋಟಿನ್ ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೀರಾ; ಹುಷಾರು! ನೀವು ಮತ್ತೂ ದಪ್ಪಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನನ್ನೇ (ಆಹಾರ) ಹಾಕಿದರೂ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿಯೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದದ್ದು, ಕ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚಾಗದೇ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ ಭಾಗ ಬಲಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೀಗೇಕೆ?</strong> ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಟ್ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟು 150 ಪೌಂಡ್ ತೂಕವಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 40–50 ಫೌಂಡ್ನಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಬ್ಬು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ ಆಗಿರಬೇಕು. ಉಳಿದ 100–110 ಪೌಂಡ್ನ ಭಾಗ ‘ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀ’ (ಕೊಬ್ಬು ರಹಿತ) ಭಾಗವಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನೋಡಲು ಸಹ ಚಂದವಾಗಿ, ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾಗಿ, ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಭಾಗ ಹೇಗೆಹೇಗೋ ಊದಿಕೊಂಡು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಗಳು–ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ತಿಂದ ಕ್ಯಾಲರಿಸ ಸಹ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗ ಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ– ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚುಬೇಕು, ದೇಹವನ್ನು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದೇ ಮತ್ತದೇ ಪ್ರೋಟಿನ್. </p><p>ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ– ‘ ಮೇಡಂ ಪಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಿನ್ನೋದು ಸಹ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಿತಮಿತವಾಗಿಯೇ ತಿನ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದರೂ, ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು?’ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತಾ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಹೀನವಾಗಿಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ದಿನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಟೇಕ್ (ಒಟ್ಟೂ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ)ನಲ್ಲಿ ಶೇ 10–30ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೊಸರು, ಕಾಳುಗಳು–ಬೇಳೆಗಳು, ಮೀನು, ಬಾದಾಮಿ ಗೋಡಂಬಿಯಂಥ ಡ್ರೈ ನಟ್ಸ್… ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಸಿಕ್ಕುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಊಟ–ತಿಂಡಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಂದು ನಂತರ ಬೇರೆಯದನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಬೇಗ ತುಂಬಿದಂತಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲರಿ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ ಸಹ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭದ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರ !.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಹೀಗಿದೆಯಾ? ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿದು ಸಕಾಲ!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>