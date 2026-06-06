ಸದಾ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಮಾಧಾನವೇ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!

<p>ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಇಂಥ ಅನುಭವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಹ ಕಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಫೀಲ್ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗೆ ತಿಂದಿದ್ದರೂ ಮತ್ಯಾಕೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಹಸಿವು ಎಂದರೆ ಅದು ತೀರಾ ಹಸಿವಲ್ಲ. ಒಂಥರಾ ಕ್ರೇವಿಂಗ್. ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕೆನಿಸುವ ಬಯಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೊನೆಗೆ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೇ ಆಗದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಟಾಗಿ(?) ಒಂದು ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಬೋಂಡಾ ಸೂಪ್... ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಟ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಹೀಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುವುದು.</p><p>ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಪದೇಪದೇ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿನಿ ಕೇಳಿ; ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟಿನ್ನಂಥವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಇಂಥ ತಿನ್ನುಬಾಕತನದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕು.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದ ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರ.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. <p>ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಲೆದೋರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಸದಾ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದುಗುಡ–ಆತಂಕ, ಮನಸ್ಸೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಕೂ ಮನಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರೆ ಬಾಡಿ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ... ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಚಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸಹ ತಗೋತಾರೆ; ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಟ–ಮಂತ್ರ ಅಂತ ತಾಯ್ತಾವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಏನು ಅಂತ ಅವರ್ಯಾರೂ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೋಟಿನ್ನ ಕೊರತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಸೆರಾಟೋನಿನ್ ಎನ್ನುವ ಹಾರ್ಮೋನ್, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫೇನ್ ಎನ್ನುವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದಿಂದ. </p><p>ಇನ್ನು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು, ಮೂಳೆಗಳು ಸದೃಢವಾಗಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಜತೆಗೆ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಸಹ ಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು, ಉಗುರಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವುದು ಪ್ರೋಟೀನೇ.</p><p>ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು–ಕೆಂಪು ದದ್ದುಗಳು, ಡೀಪ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದೇಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕೊರತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಎಡಿಮಾ. ಇದರಿಂದ ಪಫಿ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಜೆನ್, ಕೆರೋಟಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಚರ್ಮದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ಲಾಗ್ರ, ಕ್ವಾಷಿಯೋರ್ಕರ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ವಿಘಟಿತಗೊಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 22 ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಜಿನಿನ್, ಹಿಸ್ಟಿಡಿನ್ನಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣು–ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಲನ್ ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು, ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡಲು ಬೇಕು. ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಥ್ರೆಯೋನೈನ್ ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತೇ? ಕೆಲವು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನೂ ಸೃಜಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಟ್ರೊಪ್ಟೋಫೆನ್ ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ನಿಯಾಸಿನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಗ್ಲುಟಾಮಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹಿಮೊಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್— ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. .</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ರೋಟಿನ್ ಇಲ್ಲದ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಬುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಬಲವಿಲ್ಲದ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿದ್ದಂತೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ರಾಜನಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟಿನ್ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ 1-1.5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ 60 ಕೆಜಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಸೇವನೆಯ ಗುರಿ ದಿನಕ್ಕೆ 60 ರಿಂದ 90 ಗ್ರಾಂ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲದ, ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಆಹಾರವಾದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸೋಯಾಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದಾದರೂ ಅದು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಉಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಹೋಮೋಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಸಲ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಂಡು, ಕೊಬ್ಬು ಇರುವ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ತನ್ನಿಂದತಾನೇ ಕರಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ: ಆರೋಗ್ಯವೇ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ, ಅದರ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ. ‘ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ.!’ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನವುದು ಕೇವಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದು ಬೀಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೋಲು, ನೋವು, ಅವಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುತ್ತೀವಲ್ಲ; ಅದು ಯಶಸ್ಸು. ಅಂಥ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಹೀಗಿದೆಯಾ? ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿದು ಸಕಾಲ!.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>