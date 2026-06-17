ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ತಿಂತಿರೋದೇ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೇಲೇ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು!

ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ
ಾಂತಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್
ಶಾಂತಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:30 IST
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ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದ ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?
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foodHealthRecipeNutritionprajavani special

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