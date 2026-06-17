<p>ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತರುತ್ತಾರೆ, ತಾವು ನಿತ್ಯವೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂದು... ಹೀಗೆ ತಾವು ತಿನ್ನುವ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ರೀತಿಯ ಮಿನರಲ್ಗಳು–ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಇರಬಹುದಷ್ಟೇ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದೆಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಿದ್ದರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿ, ದವಸ–ಧಾನ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವೇ ಬೀಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಆಕರಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕೇವಲ ರುಚಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ನಿತ್ಯದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಿನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಡ್, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬು ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಸರಳು ಸೂತ್ರವಾದರೂ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾದ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವೆಂಬ ಯಂತ್ರದ ಸುಲಲಿತ ಓಟದ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು 60 ಮಿನರಲ್ಗಳು, 16 ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, 12 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕನಿಷ್ಠ 21 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ 21 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಕೊರತೆಯಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. </p><p>ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಪೂರೈಕೆಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಹಣ್ಣನ್ನು ದಿನವೂ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ (ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಂಡರೇ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆದರೂ...) ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದ 20 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕತೆ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯೋ, ಆನೆಯೋ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇಂಥ ವೈವಿಧ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭದ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರ !. <p> ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಎನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೆಂದೇ ಒಂದೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಪೂಜೆ, ಒಂದೊಂದು ವ್ರತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಿಂದಿನವರು ರೂಪಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶ, ವೃತ್ತಿ–ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಕ್ಕುನಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ಫುಡ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಟಿನಂಟಲ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಥಾಯ್, ವಿಯಟ್ನಾಮಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್... ಇಂಥವುಗಳ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಗಂಜಿಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಡವುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.</p><p>ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಕರ(ಮೂಲ)ದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಸಿಕ್ಕುಬಿಡುತ್ತದೆ; ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿಜವಾದರೂ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಒಂದು ಬಗೆಯದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನುಳಿದ 11 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು (ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿಯೇ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ) ವಿವಿಧ ಬೇಳೆ– ಕಾಳು, ಕೆಲವು ಹಣ್ಣು, ಮೀನು–ಮಾಂಸ, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು...ಹೀಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಿತ್ಯವೂ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದನ್ನೇ ತಿಂದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ–ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಟಮಿನ್–ಮಿನರಲ್ಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. </p><p>ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದರ ಕೊರತೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಏರುಪೇರು ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ’ ಒಂದರ ಕೊರತೆಯೇ ಚರ್ಮ, ಮೂಳೆ, ಮಿದುಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಬಗೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಷ್ಟೇ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಎಂಬುದು ಅಸಲಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ; ಅದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೊಬ್ಬು! ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಕೊಬ್ಬು ತಯಾರಾಗಲು ನಾವು ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಅಣಬೆ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಹಾಲಿನಂಥವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. </p><p>ಹಾಗೆಯೇ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಪಾಲಕ್, ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ (ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್) ಸಮೂಹವು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಟೊಮೇಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. </p><p>ಇನ್ನು ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ, ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಗಡಿಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಂತೆ. ಮೂಳೆ, ಹಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಮನಸಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ (ಐರನ್) ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಪಾಲಕ್, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಐರನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳು. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನಮಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗುವುದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜಿಂಕ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹಾಗೂ ಅಯೋಡಿನ್ಗಳು ಸೀ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. </p><p>ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿತ್ಯವೂ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಾಗದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನವೂ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಊಟದ ವೈವಿಧ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದನ್ನು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. </p><p>ವಾರವಿಡೀ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾದ ‘ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್’ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಸಂಶೋಧನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಒಬ್ಬರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಹಠಾತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನದ ಬದಲು ಯಾವುದೂ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಋತುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು... ಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. </p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ದಾರಿ ಏನು? ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವೆ.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದ ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರ.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>