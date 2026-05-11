ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ

ಕಳೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ( ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭದ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರ) ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯ ನಿದ್ದೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 7–8 ಗಂಟೆಯ ನಿದ್ದೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ನಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ. ಬದಲಾದ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಯುವ ಜನತೆ ಉದ್ಯೋಗದ (ನೈಟ್ಶಿಫ್ಟ್) ಪಾಳಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿವಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಏಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರವಿದ್ದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದೇ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂಗೂ, ನಿದ್ದೆಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಟಬಾಲಿಸಂ( ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಹ ಏರುತ್ತ ಸಾಗಿ ಮಧ್ಯಹ್ಯದ ಕಡುಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯ ಇಳಿಮುಖನಾಗುತ್ತ ಬಂದು, ಮುಳುಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯೆ ವೇಗವೂ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ಥದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದವರೆಗೆ ಜಠರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳೂ (ಇಂಟರ್ನಲ್ಆರ್ಗಾನ್ಗಳು) ತಮ್ಮ ಓವರಾಯಿಲ್ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಗದೇ ಎಚ್ಚರವಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಾವು ಮಲಗಿದರೂ ಹೃದಯ, ಜಠರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಮೂತ್ರ ಕೋಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವು ಮಲಗಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಚಿರ ನಿದ್ರೆಯಾಗುತ್ತದೆ) ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಜತೆಗೆ ಮರುದಿನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಕಾ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಲ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲಿಡೀ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಿಲ್ನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಒರೆಸಿ, ನಟ್ಟು–ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡಿ, ಆಯಿಲ್ಬಿಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ರೀಪೇರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಯೇ ಮಿಲ್ನ ಮಾಲೀಕ ಹೋಗುತ್ತಾನಲ್ಲಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಸಹ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಂಥ ಪ್ರೆಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜಠರಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಿದ್ದರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಬೇಡುತ್ತದೆ ದೇಹ. ಆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಏನಾದರೊಂದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ, ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲವೇ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸದ ನಡ