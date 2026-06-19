<p>ನಮಗದು ಮರೆತೇ ಹೋಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಮಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು? ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು? ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೊಲ್ಪ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ವೇಟ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೇಬು ಸಹ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್–ನ್ಯೂಟ್ರೀಷಿಯನ್ ಲಾಭಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಭ್ರಮಾಲೋಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದ ಭಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರ ಊಟ–ತಿಂಡಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಧ್ಯಹ್ನ ನಾರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು, ರಾತ್ರಿಗೆ ಹಿತ–ಮಿತವಾದ ಸರಳ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಘು ಆಹಾರವಾದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ತಿಂಡಿಯೋ ಊಟವೋ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಅನ್ನ, ಅದೇ ಸಾಂಬಾರು, ಅದೇ ಪಲ್ಯ ಎನ್ನುವ ಏಕತಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಯ ವೈವಿಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ) ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವೇ ಸರಿ, ಆದರೆ ಈ ಮೂರರಿಂದಲೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ವಾರದ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ನವಣೆ, ಸಾಮೆ, ಕೊರಲೆ, ಊದಲು (ಬಾರ್ನ್ಯಾರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್), ಗೋಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನವಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಮೆಯ ಅನ್ನ. ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿವಿಧ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ನಾರಿನಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವೆಂದರೆ ಅನ್ನವೋ, ಮುದ್ದೆಯೋ ಇರಲೇಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿಯೋ ಚಪಾತಿಯೋ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಯೆಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ–ದೋಸೆ, ಪೂರಿ, ರೈಸ್ಬಾತ್ಗಳು... ಸಂಜೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅವಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲವೇ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. </p><p>ಬೆಳಗ್ಗಿನ ತಿಂಡಿಯೆಂದಾಕ್ಷಣ ಅವೇ ಯಾಕಾಗಬೇಕು? ಸಿಹಿಗೆಣಸನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಬಾರದೇಕೆ? ಈಗಂತೂ ಹಲಸಿನ ಸೀಸನ್. ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಜೇನಿನೊಂದಿಗೋ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೋ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೇಕೆ? ಒಂದಷ್ಟು ಮೊಳೆಕೆಕಾಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಪ್ಪು–ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಜತೆ ತಿನ್ನಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರುಚಿಕರ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಹಾಗೆಯೇ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್, ಹುರಿಹಿಟ್ಟಿನ ಗಂಜಿ, ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ತಂಗಳನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊಸರು–ಈರುಳ್ಳಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೇಟ್. ಚೆಂದದ ಕೋಸುಂಬರಿ, ಕಡಲೆಯದ್ದೋ ಹೆಸರಿನದ್ದೋ ಉಸುಳಿ, ಪಪ್ಪಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಬೌಲ್...ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥದ್ದು. </p><p>ನೆನಪಿಡಿ, ದಿನದಾರಂಭ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಗಟ್ಟಿ, ಮನಸಿಗೂ ಆಹ್ಲಾದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಅವರೆಕಾಳು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ರಾಜ್ಮಾ, ಯಾವುದೇ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಕಾಳುಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮೀನು ಅಥವಾ ಮಾಂಸ (ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಾಳು ಅಥವಾ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕು.</p><p>ಇನ್ನು ತುಂಬ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ; ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿಗಳೇ ನಿಜವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್. ನಿಮ್ಮ ಊಟದ/ತಿಂಡಿಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣಗಳಿರುತ್ತವೋ ಅಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ; ಕೇಳಿ. ಯಥೇಚ್ಛ ಕೊತ್ತೊಂಬರಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವು ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಲೇಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯ ತುದಿಗೆ ಎತ್ತಿಡದೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಕ್/ ಬಸಳೆ, ಮೆಂತೆ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು, ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು...ಇಂಥವಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಇವನ್ನು ಪಲ್ಯ, ಸಂಬಾರ್ ಮಾಡಿಯೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿಯಾಗಿಯೂ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಬದ ರುಚಿಕರ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಂಬುಳಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ನಿತ್ಯವೂ ಏನಾದರೊಂದು ಸೊಪ್ಪಿನ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡಿ ಉಂಡರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ. </p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಳದಿ/ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಊಟಕ್ಕಿರಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕೆಂಪು/ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಕೆಂಪು ಎಲೆಕೋಸು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದದೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬೇಡಿ. ಈವಾರ ತಂದ ತರಕಾರಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ವಾರದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ. ಹಾಗೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಇದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಹಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಸೇಬು, ಬಾಳೆ, ಮೋಸಂಬಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಿತ್ತಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ಹಲಸು, ಮಾವು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಂಥವು ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ, ಹಾಘೂ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇವು ಶ್ರೀಮಂತ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಂಥ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನವೆಂದರೆ ಎಳ್ಳು, ಗಸಗಸೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಅಲಸಂದೆ, ಹುರುಳಿ ಇಂಥವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸೇವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ (ದನಿಯಾ) ತಪ್ಪಿಸಲೇಬೇಡಿ. ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವನ್ನು ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದ ಕಪ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ ಸಂಜೆ ಟೀ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಲು–ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.</p><p>ನೆನಪಿರಲಿ... "ಸೂಪರ್ಫುಡ್" ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ರಾಗಿ, ನಾಳೆ ಜೋಳ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಾಮೆ; ಒಂದು ದಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಹಣ್ಣು, ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದ ದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪು–ಪೆಪ್ಪರ್—ಲಿಂಬು ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಬದಲು ಸವಿದು ಬಿಡಿ. ನಿತ್ಯವೂ ಬೆಣ್ಣೆ–ತುಪ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೂ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>"ಒಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ವಾರದೊಳಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮೆ."</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>