ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಅಪಾಯ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಯಮಿತ ನೀರು ಸೇವನೆಯ ಟೈಮ್‌ ಟೇಬಲ್‌

<p>ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಹೌದು, ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (<a href="https://www.prajavani.net/health/wellness-diet/drinking-water-habits-for-weight-loss-3898618">https://www.prajavani.net/health/wellness-diet/drinking-water-habits-for-weight-loss-3898618</a>) ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. </p><p>ನಿತ್ಯದ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಹೇಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಹ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೂತ್ರ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮಾರು 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಗಟಗಟನೆ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆಂಬುದು ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸವಾದೀತು. ಇದರಿಂದ ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜತೆಗೆ ಬ್ಲಾಡರ್ನ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇ. ಇನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ...ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿತ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು; ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಮಾಯ!.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಶುಗರ್, ಬಿಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನವಿಡೀ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಕಿಲ್ಲ!. <p>ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀರನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸೂಕ್ತ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗನಿಂದ ಮಧ್ಯಹ್ನ ಊಟದ ಒಳಗೆ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಧ್ಯಹ್ನದ ನಂತರದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಆಹಾರ (ಊಟ)ದ, ಕ್ಯಾಲರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ನೀವು ದೇಹತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ‘ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಪಾತ್ರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಟಲ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ನೀರು ಕುಡಿಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸಿದಿರಿ ಎಂಬ ಅಳತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯ ಒಳಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾಟಲಿಯಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಿನವೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಟಲಿಯಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆಗಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ದೇಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾದರೆ ಕೊನೆಗೆ ದೇಹ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನೀರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. </p><p>ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೀರಿನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು. ದಿನವಿಡೀ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಸದಾ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಿ, ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದೇಹದ ಮೆಟಾಬೊಲಿಸಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸೇವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರೂ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಹುದು; ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ. <p>ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಲೆನೋವು, ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ—ದೇಹದ ಉಪ್ಪಿನಂಶದ(ಲವಣ) ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದಿನಪೂರ್ತಿ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.</p><p>ನೆನಪಿಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆಂದು ಕಡಿಮೆಯೂ ಕುಡಿಯಬಾರದು, ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗತ್ಯದಷ್ಟೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ.</p><p><strong>ನೀರು ಸೇವನೆಯ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್:</strong></p><p>1.\tಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ – 250–300 ml</p><p>→ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ನೀರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>2.\tಉಪಹಾರಕ್ಕೂ 30 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು – 200–250 ml</p><p>→ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಹಾಯಕ. </p><p>3.\tಉಪಹಾರದ ನಂತರ 1 ಗಂಟೆ – 150–200 ml </p><p>4.\tಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11–12ರ ಸುಮಾರಿಗೆ – 200 ml </p><p>5.\tಊಟಕ್ಕೂ 30 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು – 200–250 ml </p><p>6.\tಊಟದ 1 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ – 200 ml </p><p>7.\tಸಂಜೆ 4–5 ಗಂಟೆ – 200–250 ml </p><p>8.\tರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೂ 30–45 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು – 150–200 ml </p><p>9.\tಊಟದ ನಂತರ 1 ಗಂಟೆ – 150 ml </p><p>10.\tನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ 1 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು – 100–150 ml</p><p>→ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. </p><p>ಇದು ಒಟ್ಟು 2–3 ಲೀಟರ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ನೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಮೂರು ಹೊತ್ತೂ ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಿ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ದಿನಾ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರಾ?.