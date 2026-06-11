ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಯಟ್‌ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ; ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

<p>ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಯಟಿಂಗ್ನ ಮೊರೆಹೋಗಿರುವ ಬಹುತೇಕರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲೇಬೇಕು.</p><p>ಮಿತಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿದ್ದೀರ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನೂ ಕುಡಿಯುತ್ತೀರ. ನಿದ್ದೆಯನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ; ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಪವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ?</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭದ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರ !.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?.<p>ಅದಿರಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ನಿತ್ಯವೂ ನೀವು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ‘ಮೇಡಂ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದಲ್ಲೀ ಸಹ 30:30:40 (ಪ್ರೋಟೀನ್:ಫ್ಯಾಟ್: ಫೈಬರ್ ಜತೆಗಿನ ಕಾರ್ಬ್ಸ್) ರೇಶ್ಯೂವನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಾತ್ರಿಯೂ ಲೈಟ್ ಫುಡ್. ಮಧ್ಯ ಏನನ್ನೂ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 1500 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ತೂಕ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ...’ <br>ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೀ ಏನನ್ನೂ ತಿಂತಿದಿರಾ?<br>ಅದೇ, ಮೇಡಂ ಮೊಟ್ಟೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳು, ಮೊಸರು, ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಜತೆಗೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿ.<br>ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ದಿನವೂ ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದಾ? <br>ಹೌದು, ಬೇರೆ ಏನಿದೆ?<br>ಹ್ಮಾಂ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಎಡವುತ್ತಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ!<br>ಹೌದು, ಬಹುತೇಕರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪೇ ಇದು. ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ವೇಯ್ಟ್ಲಾಸ್ ಎಂಬುದು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗವನ್ನು ರುಟೀನ್ನಿಂದ ಹೊರತರುವ ಮೂಲಕ. ನಾವು ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನದನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ (ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ) ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಕೊರತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೋಮಾರಿತನ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದೇ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದೇ ಅನ್ನ/ಮುದ್ದೆಯ ಊಟ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಚಪಾತಿ. ಹೀಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಲಭ, ಟೈಮ್ ಸಹ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಂದರೆ ಊಟ– ತಿಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಸರತ್ತುಗಳೂ ವಿಫಲವಾಗಿ ಖಂಡಿತಾ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಸೋಮಾರಿ. ಅದು ರುಟೀನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಕುಳಿತುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿನಚರಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯದ ಮೂಲಕ ರುಟೀನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರತಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಹಾಗಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಧರ್ಮದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ, ಅದರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಜೀವಮಾನವಡೀ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಕೋಟ್ಯಂತ ಸೈನಿಕರ ಪಡೆಯೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದೇಹದೊಳಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಾವು ತಿಂದದ್ದನ್ನು ಅರಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಯೋಧರ ಪಡೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೀಗೆ ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ವೆರೈಟಿ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಕು. ವಿವಿಧ್ಯಮಯ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟರೈಟೀಸ್, ಅಸಿಡಿಟಿ, ಉರಿಯೂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p><p>ಇನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ (ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್) ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇವು ಹೇಗೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಇರುವ ನಮ್ಮ (ಹಿತಶತ್ರು) ವಿರೋಧಿಗಳಂತೆ. ಈ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ (ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ)ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕ್ಯಾಲರಿ ಖರ್ಚಾಗದೇ ಉಳಿದು, ತಿಂದದ್ದು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ವೇಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇರಲಿಬಿಡಿ ಎನ್ನಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿರುವ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು; ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವೆ.</p>.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದ ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರ.ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>