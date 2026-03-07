ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಯಾವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು; ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಊಟದ ಅನುಪಾತ

<p>ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಡ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್–ಈ ಮೂರೂ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾರು ಅಂದರೆ ಫೈಬರ್ ಸೇರಿ (ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು) ಒಂದು ಊಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಕಾರ್ಬೋ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎರಡೂ ನಾಲಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಅದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತೂಕ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಪಾತ್ರವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ದಿನವೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳಾವುವು? ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರುಚಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾತಿ–ಜನಾಂಗ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರದೇಶ ಇರಬಹುದು...ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ‘ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೇ ಊಟ ಮಾಡುವುದು’ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಸಿವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಾದಾಗ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ. ‘ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆಯೇ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಲ್ಪ ಅನ್ನ ಮೊಸರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಪ್ಪಾ ನನಗೆ...’ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಇವಿಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು. </p><p>ಆದರೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದಲ್ಲ; ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಲೀ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರವೊಂದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸರಳ ಊಟದ ನಿಯಮ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯು 40:30:30 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರಲಿ. ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಶೇ 40, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇ 30, ಕೊಬ್ಬು ಶೇ 30—ಇವುಗಳ ಜತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇರಿ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಗ್ರಾಂ ನಾರಿನಂಶ (ಫೈಬರ್) ಪ್ರತಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮೀಲ್, ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲವೇ? ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಡ್ ಇರಲಿ. ಉಳಿದ ಶೇ 60ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಮ (ಶೇ 30 ಮತ್ತು ಶೇ 30) ಭಾಗದಲ್ಲಿರಲಿ. ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್ನದ್ದು ಸಿಂಹ ಪಾಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಫೈಬರ್ ಎಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು. ಇನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಮೊಳಕೆಕಾಳುಗಳೂ ಸೇರುತ್ತವೆ. </p><p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯ ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಮುದ್ದೆ, ರೊಟ್ಟಿ... ಇಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗವವನ್ನು ಒಂದರೆಡು ಹಣ್ಣು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದಷ್ಟು ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ತುಂಡುಗಳು, ತುಸು ಪಲ್ಯ, ಕೋಸಂಬರಿ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಜೋಳ, ಹುರಿದ ಸೋಯಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ. ಜತೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು, ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಚಮಚ ಶುದ್ಧ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟ ಸವಿಯಿರಿ. </p><p>ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ನಾನಿದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟವರಿಗೆ ಊಟವೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರವೇ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ವಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ–ರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸವೇ? ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲ. ಆಗೆಲ್ಲ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆ.</p><p>ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾದರೆ ದೇಹ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ದೇಹ ಸರಿಯಾದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುತ್ತದೆ; ಮನಸ್ಸು ಅರಳಿದರೆ ಜೀವನವೇ ಸೊಬಗು.</p><p><strong>(ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲೇಖನ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರೇ ಸಂಫೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>