ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭದ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರ !

ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ; ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 'ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬಷ್ಟೇ ಮೂರ್ಖತನದ ಸಂಗತಿ. ಅಸಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ದಿನವೂ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೇ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ, ಏನನ್ನು, ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿದ್ದೆಯೂ ಸಹ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತಾ ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು — ನಿದ್ದೆಯೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವೇ! ಆಹಾರ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿದ್ದೆ ಸಹ ದೇಹಕ್ಕೆ 'ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಮತೋಲನ' ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿದರೆ, ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ನಿದ್ದೆಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗುಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ:

ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಏಳು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳೆಂದರೆ

1. ಪೌಷ್ಟಿಕಯುಕ್ತ ಆಹಾರ

2. ವಿಪುಲ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ

3. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ

4. ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರುವ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಯಾಮ

5. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಔಷಧ ರಹಿತವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ

6. ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಜಾಗೃತೆ ಹಾಗೂ

7. ದುಗುಡ ದಮ್ಮಾನಗಳಿಲ್ಲದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ.

ಈ ಏಳು ಸಂಗತಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯ. ನೆನಪಿಡಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ :

ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಿದ್ದರೂ ನಿದ್ದೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಗಾಗ ಹೇಳುವ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ನಿದ್ದೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು ತೀರಾ ವಿರಳ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 'ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ, ಹೊರಗಡೆಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಪಥ್ಯ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ