ಬಿಳಿಮುಟ್ಟು: ಯಾವಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಬಿಳಿಮುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬಿಳಿಸ್ರಾವ– ಇದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ರಾವದ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೂ ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಅದು ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.

ಗಂಭೀರ ಎನಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ?

ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋನಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಡಲು ದೇಹ ಅನುಸರಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಶರೀರವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ರಾವ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಪ್ಪ, ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವವು ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಜಿನೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ

ಅಸಹಜ ಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಸೋಂಕುಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಸ್ರಾವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದೇ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಗುರುತಿಸಿ, ಔಷಧ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸಿ

l ಉತ್ತಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
l ಸ್ವಚ್ಛ, ಹತ್ತಿಯ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು'
l ಯೋನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಥವಾ ಸುಗಂಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು
l ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
l ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ
l ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ದುರ್ವಾಸನೆ, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (ಹಳದಿ, ಹಸಿರು, ಬೂದು), ನೋವು ಅಥವಾ ಉರಿಯ ಭಾವನೆ, ಆಗಾಗ ಮರುಕಳಿಸುವ ಬಿಳಿಸ್ರಾವ.

ಅಸಹಜ ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ

l ಸೋಂಕುಗಳು– ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು.
l ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ– ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು.
l ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ– ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
l ಮಧುಮೇಹ – ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
l ಕಠಿಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ– ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ, ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಬಳಕೆಯು ಯೋನಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಯೋನಿ ಸ್ರಾವದ ಬಗ್ಗೆ