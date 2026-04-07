ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ–2026ರ ಥೀಮ್

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವು 'ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ನಡೆಯುವ ಅಭಿಯಾನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಯೋಗವು ಮಾನವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ

ಈ ದಿನವು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನವೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 1948ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 

1950 ರಲ್ಲಿ WHO ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ:

ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು
ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಹೀಗಿರಲಿ

ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅಥವಾ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ನೀರಿನಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ದೇಹವು ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು, ಬಳಲಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು, ಜ್ಯೂಸ್, ಎಳನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ಆಹಾರ, ಮಸಾಲಾಪುರಿ, ಗೋಬಿ, ಖರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ದೇಹವು ಬೆವರುತ್ತದೆ, ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.