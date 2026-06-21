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89ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಫಿಟ್: ಯೋಗ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು

ಂತೋಷ್‌ ಎಚ್‌. ಡಿ.
ಸಂತೋಷ್‌ ಎಚ್‌. ಡಿ.
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:24 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:24 IST
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ಜಿ.ವಿ.ವಿ.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು 1938ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಈಗ 89 ವರ್ಷ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್‌ವೈಜ‌ರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 50ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ' ಇವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮನುಜ ! ಏನು ನಿನ್ನ ಆಹಾರ?’, ‘ರೋಗದ ಭಯವೇಕೆ ?’, ‘ರೋಗದಿಂದ ಯೋಗದ ಕಡೆಗೆ’, ‘ಸುಖೀ ಸತಿಪತಿಗಳಾಗೋಣ ಬನ್ನಿ’, ‘ದೀರ್ಘ ರೋಗದೊಂದಿಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯ’ ಹಾಗೂ ‘Change your lifestyle.’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
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89ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಫಿಟ್: ಯೋಗ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
89ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಜಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಸಿಯಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಗುಟ್ಟು ಏನು?

ಅವರು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ್ಣು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ, ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಗುಟ್ಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?

ಬೇಯಿಸದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಗೆಡ್ಡೆ-ಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಸೂರ್ಯ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮದ್ದಾಗಿವೆ.

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನರಗಳ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಲಿಯುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮದ ಅರಿವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
89
ಜಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು
50
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
40
ಉಚಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅವಧಿ
1938
ಜನನ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಪ್ರ

‌‌90ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ; ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ?

ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಸೂರ್ಯನೇ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡುವ ಆಹಾರ. ಅಂದರೆ, ಹಣ್ಣು, ತಾಜಾ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ, ಗೆಡ್ಡೆ–ಗೆಣಸು, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಸಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುವೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ‌ವಿವಿಧ ತರಾಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸದೆ ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಜೊತೆ ಋತುಮಾನದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವೆ. 

ಪ್ರ

ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ; ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? 

ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಈ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ‘ಗುರಿ’ ಎಂದಾದರೇ, ಯೋಗವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ‘ಮಾರ್ಗ’ವಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಭಾರತೀಯರ ಆತ್ಮ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ, ಎಷ್ಟೋ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತ ತಿರುಗಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಜ್ಞಾನ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮವರ ಜ್ಞಾನ. ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯರು ಹಲವು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೇ ದರ್ಶನಗಳು ಎನ್ನುವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಎನ್ನುವರು. 

ಪ್ರ

ಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ಯಾವುದು? ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? 

ಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ಹಂತವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ನಾನು ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಆತ್ಮ. ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು ನಾಲ್ಕು. ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಕರ್ಮದ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಭಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಮನಸ್ಸು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಸದಾ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರಾಜಯೋಗ. ಈ ಯೋಗದ ಜನಕ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಗವಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಹಠಯೋಗ. ಇದರ ಅನ್ವೇಷಕರು ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ. ಇವೆರಡೂ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ. ಈ ಮೂರನ್ನುಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡೂ ಯೋಗವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ

ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಂದರೇನು? ಪಾಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ,ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಸೂರ್ಯ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ಅಲ್ಲಿನ ಔಷಧಿಗಳು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ‘ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಿಸಿ’ ಎಂಬ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿಗಳು ತಲೆಬಾಗಿವೆ. 

ಒಂದೊಂದು ದೇಶದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸೂಕ್ತ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಈ ನಿಸರ್ಗವಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪರಿಸರದ ಅಂಗಗಳಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳಿವೆ. ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ಔಷಧಗಳಾಗಬಲ್ಲವೂ. ದಿನನಿತ್ಯ ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವಾಗಬಲ್ಲವು. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ, ಉಳಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ನೆರೆವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರ

ನಿಮ್ಮ ‘ಮನುಜ ಏನು ನಿನ್ನ ಆಹಾರ?’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ಮನುಜನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನೀತಿ –ನಿಯಮ ಇದೆಯೇ? 

ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಸಿವಿಗೆ ಹುಲ್ಲು. ಹುಲಿಗೆ ಹುಲ್ಲೇ?.. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗೆ  ಬುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಮನುಜ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಫಲವೇ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ವಿಚಾರ ಅವರವರ ಪದ್ಧತಿಯೇ. ಆದರೂ ನಿತ್ಯ ಬೇಯಿಸದೇ ಇರುವ ಹಣ್ಣು,ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿ. ಒಂದು ಊಟ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಪ್ರ

ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತ? ಆಧುನಿಕ ಮನುಜನಿಗೇಕೆ? ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಂತು!

ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಇದ್ದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಯಂತೆಯೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿರಬಹುದು. ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿತು. ವ್ಯವಸಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಾಗರಿಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ. ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಒಂದು ಗಡಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಿಕೃತಿ 3 ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿಂದರೆ ವಿಕೃತಿ. ಇದರ ಒಳ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಬೇಯಿಸದೇ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಮನುಜ ಕೂಡ ಶರೀರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯೇ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾತಕ್ಕೆ. ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ. ‘ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿನ್ನಲು ಹಲ್ಲು ಬೇಕೆ..?’

ಪ್ರ

ಯೋಗವು ಖಿನ್ನತೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮದ್ದಾಗಬಹುದೇ? ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

‌ಈ ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಾಯಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮದ್ಧಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಶರೀರವನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಶರೀರ ಮತ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯೋಗ ನನ್ನ ತಂದೆ. ‘ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವಂತವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಂದಿದೆ’. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಸೇರುವವರ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗ ಇಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಪ್ರ

ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲಾ?

ಋಷಿಗಳು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಕಲಿತದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನುಇಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ, ಶರೀರವು ಅಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿರಿಚುವಿಕೆ ಇದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರೆ ನರಗಳು ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನರಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಆಸನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಾಗಿವೆ. ಯೋಗಾಸನದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಥೈರಾಯಿಡ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಂದಿರಬಹುದು. ಸಂಜೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದರೂ ಲಾಭ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.

ಪ್ರ

ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಥವಾ ಇದರ ಜೊತೆ ಯೋಗವೂ ಬೇಕೇ? 

ಆಯಸ್ಸು, ಸಾತ್ವಿಕತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಸತ್ವ ರಹಿತ ಆಹಾರ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೋಗವು ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೆಂದು ಇಂದಿನ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗವೊಂದರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕೂಡಿದರೆ ಹಾಲು ಜೇನಿನಂತೆ.

’ನಿಸತ್ವ ಆಹಾರ, ಆಯಸ್ಸು ಆಗುವುದೇ ಅಪಾರ?, ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸು , ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಆಯಸ್ಸು?,. ಸತ್ವಯುತ ಆಹಾರ ಸೇರಿದರೆ ಯೋಗ ದ್ರವ್ಯಾಹಾರ, ಎರಡುಕೂಡಿದರೆ ಹಾಲು–ಜೇನಿನಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆಯಸ್ಸು ಬಿಡು ರೋಗದ ಚಿಂತೆ...’

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