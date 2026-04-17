ಗುರುವಾರ, 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೃದ್ರೋಗ ಇರುವವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ
Published 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:30 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಹಿಸಿ. ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಮಾರಾಟಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ವೃಷಭ
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕರಾರುಗಳ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಂತೋಷಮಯವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ನಾಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಹೊಸ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಹ
ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವಾಹನಾದಿ ಯಂತ್ರ ಗಳಿಂದ ಧನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಗಬಹುದು. ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲು ಮಡದಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತುಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಮೌನವೆಂಬ ಅಸ್ತ್ರವು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಯಾನ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ.
ಧನು
ಹೃದ್ರೋಗ ಇರುವವರಿಗೆ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸಬರ ಪರಿಚಯ  ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮುಖ್ಯ
ಮಕರ
ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಯು ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುವುದು.
ಕುಂಭ
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿ ಫಲವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.  ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ.  ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ  ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎದುರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ.  ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದೇ.
