ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಶತ್ರುಗಳ ಉಪಟಳ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ
Published 7 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:36 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೆರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಿವೆ. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ ಅನಿವಾರ್ಯ.
ವೃಷಭ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ.
ಮಿಥುನ
ಮಗನ ನೂತನ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ನೆರೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಶುಭಪ್ರದ. ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಇರಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಶತ್ರುಗಳ ಉಪಟಳ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಲಿವೆ. ನಾಟ್ಯ, ಬರಹ, ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯ ದಾರಿಗಳು ಒದಗಲಿವೆ.
ತುಲಾ
ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ‌.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಕಾಣಲಿದೆ. ದೇವತಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸೌಖ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ . ಬಂಗಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಧನು
ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಸಮಯವಿದು. ದೈವಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನೇ ನೀಡಲಿವೆ. ಗೃಹೋಪಕರಣದ ಖರೀದಿಗೆ ಶುಭದಿನ.
ಮಕರ
ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ತೋರಿಬಂದೀತು. ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನ, ಆದರ, ಆತಿಥ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಜತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಾಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕಾರ್ಯಾನುಕೂಲವಾಗಿ ಧನ ಲಾಭ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೀನ
ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆದಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.
