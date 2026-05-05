ಸೋಮವಾರ, 4 ಮೇ 2026
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ
Published 4 ಮೇ 2026, 23:00 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ  ಅಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರುವುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿಯುವ  ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿದೆ. ದೇವತಾನುಗ್ರದಿಂದ  ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರ ನೆರವೇರಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ
ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅಪವಾದ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಹುದು. ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೋರಿ ಬರಲಿದೆ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಯುವುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಲಗೊಂಡು ಯೋಚನೆಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ.
ಸಿಂಹ
ಕಟ್ಟಡದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಪರಿಣತ ಕೆಲಸಗಾರರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ
ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಶುಭದಾಯಕ ದಿನ.
ತುಲಾ
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡರೂ, ರೋಗಬಾಧೆಯಿಂದ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.  ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳುವಿರಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಧನು
ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನಾಗಲೀ ಸೋಲನ್ನಾಗಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ
ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವಿರಿ. ಲಾಭದಾಯಕವೆನಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸುವಿರಿ.  
ಕುಂಭ
ಗ್ರಹಚಾರದ ಫಲವಾಗಿ ಮನೋಬಲದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಸಹವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ಮೀನ
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡಿ. ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವು ದಾಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯಬಹುದು.
