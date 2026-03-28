ಶನಿವಾರ, 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ...
Published 27 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:49 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ತಂದೆಯವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಲಾಭ ಬರಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆಲೋಚಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವೃಷಭ
ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗಬಾಧೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ನೋಡಲಿದೆ. ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಧೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ . ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮಗನ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಹಣದ ಮೇಲಿನ ದುರಾಸೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ
ಸ್ವತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಗೃಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯ ಮಾತುಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುವುದು ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶಿರೋವೇದನೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ದೊರೆಯುವರು. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಅಧಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾದ ಬಿಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು
ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ರಾಹುಕಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ. ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಮಕರ
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಾರು. ಛಾಯಾಗ್ರಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಕಾಣುವುದು.
ಕುಂಭ
ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯದೆ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕ್ರಯ-ವಿಕ್ರಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ. ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಮೀನ
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಶರೀರ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಗಳು ವಿಷವಾಗಲಿವೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವರಮಾನ ತರಲಿದೆ.
