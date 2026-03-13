ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
Published 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:10 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳ ಖರೀದಿಯ ಯೋಗವಿದೆ.
ವೃಷಭ
ದಕ್ಷತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ಸರಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ
ಮಿಥುನ
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿರುವವರುಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿರಂತರ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರಲಿದೆ
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿ. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವುದು. ಹೆಂಡತಿಯ ತವರುಮನೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯದ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರುವುದು. ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಹಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಕಲಹಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರಾಗಲಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ. ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನತೆ ತೋರಿಬಂದರೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಬಲದಿಂದ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ದೊರಕಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯು ತೋರಿಬರುವುದು.
ಧನು
ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ದೂರ ಸಂಚಾರ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದುಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ನೂತನ ವಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಯ ಯೋಗವಿದೆ.
ಮಕರ
ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವ ಅಮೋಘ ಅವಕಾಶಗಳ ಸೂಚನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ತರವಲ್ಲ.
ಕುಂಭ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೆ ಮುಜುಗರದ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ರಿಂದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೀನ
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮನೆ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವಿರಿ.