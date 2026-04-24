ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
Published 23 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:30 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಉದ್ದಗಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿರಲಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಂಠಿತವಾದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸುವುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಎದುರಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಧನ ವ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವಿರುವುದು. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ನೇಹ-ಸಂಬಂಧಗಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುವ ಪ್ರಸಂಗವಿರುವುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಲಿದೆ. ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ದಿನ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಸಮಯ ನೀಡಿ. ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಯ ದಿಢೀರ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಿ. ವಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಯಶಸ್ಸು ಹೊಂದಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾದೀತು. ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾಣಿಜ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಧನು
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಪರೂಪದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೇಟಿಯು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗುವ ಆಲೋಚನೆ ಬರಲಿದೆ.
ಮಕರ
ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲು ಕೆಲದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಷೇರುಪೇಟೆ ವ್ಯವಹಾರದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ.
ಕುಂಭ
ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬರುವುದು.
ಮೀನ
ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿರಲಿ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಶತ್ರುಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಈ ದಿನ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯರ ಆಸೆಯಂತೆ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.