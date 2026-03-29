ಭಾನುವಾರ, 29 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತ ವ್ಯಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
Published 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:32 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು. ಅತಿಯಾದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು.
ವೃಷಭ
ಕೇವಲ ಸುಖ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುವುದು. ವಾಹನ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸುಕಾಲ.
ಮಿಥುನ
ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಒದಗಿಬರಲಿದೆ. ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ದಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವಂತೆ ಆಗಬಹುದು, ಜೋಪಾನವಾಗಿರಿ. ಪೋಷಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಸಿಂಹ
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರ ನೆರವು ದೊರೆತು ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಸತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯಾಸ ಮಾಡ ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಶೀತಬಾಧೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಲಸ್ಯತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
ತುಲಾ
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯದ ಜೊತೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವ ರೊಂದಿಗೆ, ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಂತರತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ.
ಧನು
ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತ ವ್ಯಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಹಾಗು ಋಣ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣ, ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ವುದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮಗನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ.
ಕುಂಭ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದಂತೆ ಆಗುವುದು. ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರುವುದು.
ಮೀನ
ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯ ಯಾರೆಂಬುವುದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವಿರಿ. ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಥಳದವರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
