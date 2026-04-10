ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಫಲವೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ
Published 9 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:42 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಫಲವೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವಿರುವ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಹಚರರ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಲಿವೆ. ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಲಾಭ ಬರುವುದು. ಉದರ , ಶಿರೋ ಸಂಬಂಧಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ
ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ವೃದ್ಧಿ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಇತರರ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ನೀಡಿ. ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಸಿಂಹ
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಹಿರಿಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನವಹಿಸಿ.
ತುಲಾ
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಧಿಕ. ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮದವರಿಗೆ ಲಾಭ ಬರುವುದು. ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿನೋದ ಸ್ವಭಾವ, ಧರ್ಮ-ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು.
ಧನು
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬಹು ದಿನದ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೂಡುವುದು.
ಮಕರ
ನೈತಿಕವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಪ್ರವಾಸ, ಮನರಂಜನೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿದೆ.
ಕುಂಭ
ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ದೈವ ಬಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
ಮೀನ
ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಚರಿಯು ಸಂತೋಷ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸೋಮಾರಿತನ ಕಾಡಬಹುದು.