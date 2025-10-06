ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 06 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:15 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:15 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:24
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:14
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:30 ರಿಂದ 09:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
