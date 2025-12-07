ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 07 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 07 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ‌2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-45
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-59,
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಭಾನುವಾರ, 07 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ‌2025
  • ನಕ್ಷತ್ರ ಪುನರ್ವಸು
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
