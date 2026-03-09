ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:59 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:59 IST
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:45 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:37
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:30 ರಿಂದ 09:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ ಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರವಿಶಾಖ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತು ಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
