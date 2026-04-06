ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 06 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-27
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-39
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 - 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ06 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಅನುರಾಧ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೀನ
