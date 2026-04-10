ಗುರುವಾರ, 9 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 9 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:46 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-24
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-39
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೀನ
