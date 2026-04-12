ಶನಿವಾರ, 11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 12 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:39 IST
Last Updated : 11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:39 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-40
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಭಾನುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೀನ
