ಗುರುವಾರ, 23 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 23 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 23 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-16
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-41
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಪುಷ್ಯ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೇಷ
