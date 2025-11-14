ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:04 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:04 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:33
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05:57
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 10:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಫಲ್ಗುನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸತುಲಾ
